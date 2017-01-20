В Калининграде альпинисты сняли кошку с дерева (фото)

В Калининграде кошку, которая не могла самостоятельно слезть с дерева, помогали промышленные альпинисты. Инцидент произошёл в начале Советского проспекта.
Рыжую кошку заметили жильцы дома, расположенного неподалёку от центра занятости населения. Животное сидело на ветке на уровне четвёртого этажа. По мнению очевидцев, кошку Жулика, живущую в этом дворе, туда загнали вороны.
"Мы сразу же позвонили в МЧС, — рассказала сотрудник нотариальной конторы Елена Багрец. — Бригада приехала быстро. К сожалению, ей не хватило длины лестницы, поэтому нам посоветовали обратиться в зоозащитную организацию "Право на жизнь", что мы и сделали".
"МЧС не обязано реагировать на вызовы, которые связаны со спасением животных, — комментирует зампредседателя КРОО "Право на жизнь" Елена Сумская. — Однако нам они очень помогают. Когда не хватает их сил, я обращаюсь к промышленным альпинистам, которые оказывают помощь на безвозмездной основе".
В этот раз тоже пришлось прибегнуть к их помощи. Приехали Максим и Роман, которые в течение двадцати минут провели операцию по спасению Жулика. Пока Роман с помощью специального альпинистского оборудования забирался на дерево, обеспокоенные судьбой кошки сотрудники центра занятости и нотариальной конторы натянули под деревом тент, чтобы в случае падения животное не получило травмы.
Когда альпинист протянул к кошке руки, она внезапно, испугавшись, начала спускаться сама и на уровне второго этажа спрыгнула на землю, после чего скрылась вместе со своей сестрой —трёхцветной кошкой Пятнашкой.
Как рассказала Елена Сумская, альпинисты помогают волонтёрам в таких случаях уже два с половиной года.
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