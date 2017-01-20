Территорию "Кварца" и другие промзоны в Калининграде застроят жилыми домами

Территорию завода "Кварц", а также промышленные зоны на улицах Железнодорожной и Портовой в Калининграде застроят жилыми домами. Об этом журналистам сообщил председатель комитета архитектуры и строительства городской администрации Артур Крупин во время рабочего выезда на Вторую эстакаду в пятницу, 20 января.

"Первая площадка на 23 гектара — это бывший терминал грузового двора Калининградской железной дороги. На сегодняшний день он практически полностью перенесён на станцию "Дзержинская-новая", поэтому структурами железной дороги было принято решение о развитии этой территории. Там будет общественно-жилая зона", — сообщил Крупин.

Под строительство жилья планируется также приспособить промышленную площадку размером 18 гектаров, которая принадлежала бывшему заводу "Кварц". Она расположена в районе улиц Большой окружной 4-й и Орудийной.

"Территорию надо развивать, там достаточно большая санитарно-защитная зона от промышленных предприятий и от железнодорожных путей. Поэтому там, чтобы появилось жильё, сначала нужно сократить санитарную зону. Уже есть предложения собственника", — отметил Крупин.

Председатель комитета архитектуры и строительства Калининграда добавил, что застройщик данного земельного участка также должен будет предусмотреть строительство объектов социальной инфраструктуры. На сегодняшний день, по словам чиновника, в этом районе уже ощущается нехватка школ и детских садов.