Территорию "Кварца" и другие промзоны в Калининграде застроят жилыми домами

Территорию завода "Кварц", а также промышленные зоны на улицах Железнодорожной и Портовой в Калининграде застроят жилыми домами. Об этом журналистам сообщил председатель комитета архитектуры и строительства городской администрации Артур Крупин во время рабочего выезда на Вторую эстакаду в пятницу, 20 января.
"Первая площадка на 23 гектара — это бывший терминал грузового двора Калининградской железной дороги. На сегодняшний день он практически полностью перенесён на станцию "Дзержинская-новая", поэтому структурами железной дороги было принято решение о развитии этой территории. Там будет общественно-жилая зона", — сообщил Крупин.
Под строительство жилья планируется также приспособить промышленную площадку размером 18 гектаров, которая принадлежала бывшему заводу "Кварц". Она расположена в районе улиц Большой окружной 4-й и Орудийной.
"Территорию надо развивать, там достаточно большая санитарно-защитная зона от промышленных предприятий и от железнодорожных путей. Поэтому там, чтобы появилось жильё, сначала нужно сократить санитарную зону. Уже есть предложения собственника", — отметил Крупин.
Председатель комитета архитектуры и строительства Калининграда добавил, что застройщик данного земельного участка также должен будет предусмотреть строительство объектов социальной инфраструктуры. На сегодняшний день, по словам чиновника, в этом районе уже ощущается нехватка школ и детских садов.
Напомним, в июне 2016 года стало известно, что городской администрации удалось снять
ограничения по использованию нескольких десятков гектаров земли в центре Калининграда за счёт пересмотра санитарно-защитных зон вокруг промышленных объектов. В итоге под застройку освободили 76 гектаров земли.
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