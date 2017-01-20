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Территорию "Кварца" и другие промзоны в Калининграде застроят жилыми домами

Автор: Владимир Аксёнов
14:11
  1636 1
  • Фото из архива Клопс.Ru
Фото из архива Клопс.Ru
Территорию завода "Кварц", а также промышленные зоны на улицах Железнодорожной и Портовой в Калининграде застроят жилыми домами. Об этом журналистам сообщил председатель комитета архитектуры и строительства городской администрации Артур Крупин во время рабочего выезда на Вторую эстакаду в пятницу, 20 января.
 
"Первая площадка на 23 гектара — это бывший терминал грузового двора Калининградской железной дороги. На сегодняшний день он практически полностью перенесён на станцию "Дзержинская-новая", поэтому структурами железной дороги было принято решение о развитии этой территории. Там будет общественно-жилая зона", — сообщил Крупин.
 
Под строительство жилья планируется также приспособить промышленную площадку размером 18 гектаров, которая принадлежала бывшему заводу "Кварц". Она расположена в районе улиц Большой окружной 4-й и Орудийной. 
 
"Территорию надо развивать, там достаточно большая санитарно-защитная зона от промышленных предприятий и от железнодорожных путей. Поэтому там, чтобы появилось жильё, сначала нужно сократить санитарную зону. Уже есть предложения собственника", — отметил Крупин.
 
Председатель комитета архитектуры и строительства Калининграда добавил, что застройщик данного земельного участка также должен будет предусмотреть строительство объектов социальной инфраструктуры. На сегодняшний день, по словам чиновника, в этом районе уже ощущается нехватка школ и детских садов.
 
Напомним, в июне 2016 года стало известно, что городской администрации удалось снять ограничения по использованию нескольких десятков гектаров земли в центре Калининграда за счёт пересмотра санитарно-защитных зон вокруг промышленных объектов. В итоге под застройку освободили 76 гектаров земли. 
 
 

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1 комментарий Правила комментирования

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zilibob4ik
zilibob4ik #
15:19
Задолбали...
А случайно детскими спортивным бассейнами 
и парками не хотите застроить пром зоны?
Или будете как Аксакова застраивать.
Понатырками многоквартирных домов, 
а дороги оставили как в частном секторе.
Ни парковок ни дорог. 
За каждый лишний квадратный метр удавиться согласны.
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