"Твой Бро": Калининград попал в мировые СМИ после модного показа Гоши Рубчинского

Неделю назад свою новую коллекцию в Калининграде представил Гоша Рубчинский. Отзывы о ней появились в ведущих мировых медиа, равно как и словесные портреты нашего города от зарубежных журналистов. "Твой Бро" изучил то, что пишут о столице русской Прибалтики на Западе издания Vogue, Financial Times, Dazed, The New York Times, и цитирует самое интересное.
"Милан? Париж? Забудьте. Знаменитый дизайнер мужской одежды представил свою последнюю коллекцию в Калининграде.
Итак, следующая остановка в туре мужской моды: Калининград. 32-летний русский дизайнер Гоша Рубчинский решил представить шоу в своей стране впервые за восемь лет, причем не в родной для него Москве. Калининград - это российский эксклав на Балтийском море, отделенный от основной части России. До начала поисков места презентации Рубчинский никогда не был в городе, но сказал после шоу, что ему нравится сама идея части России, находящейся в центре Европы.
Были и другие причины: коллекция знаменует начало сотрудничества дизайнера с Adidas Football и подводит к Чемпионату мира по футболу 2018 года в России. Adidas - немецкий бренд, а бывшее название Калининграда - Кёнигсберг. Он был столицей Восточной Пруссии и частью Германии ранее. Проводя шоу здесь, Рубчинский хотел формально отметить временный союз двух стран и двух брендов".
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.