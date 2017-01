"Твой Бро": Калининград попал в мировые СМИ после модного показа Гоши Рубчинского

Неделю назад свою новую коллекцию в Калининграде представил Гоша Рубчинский. Отзывы о ней появились в ведущих мировых медиа, равно как и словесные портреты нашего города от зарубежных журналистов. "Твой Бро" изучил то, что пишут о столице русской Прибалтики на Западе издания Vogue, Financial Times, Dazed, The New York Times, и цитирует самое интересное.

Чарли Портер, Financial Times

"Милан? Париж? Забудьте. Знаменитый дизайнер мужской одежды представил свою последнюю коллекцию в Калининграде.

Итак, следующая остановка в туре мужской моды: Калининград. 32-летний русский дизайнер Гоша Рубчинский решил представить шоу в своей стране впервые за восемь лет, причем не в родной для него Москве. Калининград - это российский эксклав на Балтийском море, отделенный от основной части России. До начала поисков места презентации Рубчинский никогда не был в городе, но сказал после шоу, что ему нравится сама идея части России, находящейся в центре Европы.

Были и другие причины: коллекция знаменует начало сотрудничества дизайнера с Adidas Football и подводит к Чемпионату мира по футболу 2018 года в России. Adidas - немецкий бренд, а бывшее название Калининграда - Кёнигсберг. Он был столицей Восточной Пруссии и частью Германии ранее. Проводя шоу здесь, Рубчинский хотел формально отметить временный союз двух стран и двух брендов".