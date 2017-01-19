Единственная в мире лаборатория янтаря открылась в Калининграде (фото)

В Калининградском государственном техническом университете на днях открылась уникальная мультимедийная лаборатория янтаря. Об этом Клопс.Ru рассказал кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой химии КГТУ Борис Воротников.

Все желающие имеют возможность организованными группами посетить лабораторию КГТУ "Балтийский янтарь", чтобы познакомиться с историей янтаря и теми его свойствами, которые открывают и изучают калининградские ученые. Здесь минерал можно пощупать руками и попробовать на вкус, увидеть его различные агрегатные состояния — твердое и жидкое. По словам Воротникова, можно говорить о том, что аналогов лаборатории нет в мире.



Ранее учёный Ранее учёный изобрёл янтарную гигиеническую помаду. Сейчас среди последних важных открытий он называет янтарное топливо, действие которого уже проверил на собственном автомобиле. По его словам, на такой вариант использования намекает и одно из названий янтаря — "бел-горюч камень".



"В основном в мире янтарь позиционируют как ювелирное изделие, ценность которого заключается во внешнем виде. Мы продвигаем идею того, что янтарь — это более богатое по содержанию природное явление. Вариант его использования как горючего сложился исторически", — сообщил доцент.



Пока ученый провел опыты по употреблению жидкого янтаря, который получил в ходе экспериментов, в качестве присадки к основному топливу, это вещество отлично удаляет воду из систем двигателя транспортного средства. Открытие ещё предстоит запатентовать. Впоследствии автомобилистам янтарь сможет помочь и в других ситуациях: оказалось, что в жидком виде он прекрасно справляется с наледью на лобовом стекле и дверях автомобиля. Замерзает вещество при температуре -92.

Учёный считает, что использовать янтарный потенциал региона необходимо более эффективно.



"Калининградский янтарный комбинат собирался приобрести у китайских коллег технологию сортировки камня. С моей точки зрения, сначала нужно изучить то, что есть рядом. Потому что у нас есть своя запатентованная технология по сортировке и разделению янтаря по определенным свойствам и множество других полезных разработок", — комментирует специалист.



"У нас настолько много технологий, что мы хотим их систематизировать и быть полезными. Пригодятся результаты исследований и в области утилизации полимеров, и в рыбохозяйственной. Янтарная тематика также не останется в стороне", — резюмировал Борис Воротников.