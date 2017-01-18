В индустриальный парк "Экобалтик" инвестируют два миллиарда рублей
В течение двух лет в багратионовский индустриальный парк "Экобалтик" инвестируют 2 миллиарда рублей. Об этом сообщил внештатный советник врио губернатора Калининградской области Андрей Горохов в эфире программы "Авторитет с Еленой Воловой" на радио "Комсомольская правда-Калининград" в среду, 18 января.
"Это цех субстанций - замкнутое фармацевтическое производство, чего не хватает в России. И сегодня субстанции, в основном, закупаются за границей. Цех мази, фармацевтический склад класса "А", проект катетеров, который мы ведём с южнокорейской компанией, проект распылителей, что также в России не делается. Также ведём переговоры о создании большого предприятия чистой фармацевтической упаковки", - сообщил Горохов.
Он также отметил, что проект цеха субстанций уже проинвестировали. Его запуск запланирован в 2017 году. О развитии индустриальных парков в Калининградской области Андрей Горохов также подробно рассказывал
в марте прошлого года.
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