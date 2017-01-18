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Устроил тайники с деньгами: калининградец заставил земляков искать купюры и изучать родной город

Автор: Екатерина Медведева
18:25
  2615 1
  • После того, как деньги найдены, в соцсетях появляется подробный отчёт о местонахождении тайников
После того, как деньги найдены, в соцсетях появляется подробный отчёт о местонахождении тайников
В конце декабря 2016 года местное общество взбудоражила новая забава — поиск спрятанных в различных частях Калининграда денег. В тайниках находились купюры достоинством от 50 до 5 000 рублей. 
 
Придумал затею неизвестный меценат, выкладывающий фотоподсказки в Instagram. Всего за пару дней на страничку проекта "Богатый Кант" подписалось около тысячи человек, и число подписчиков продолжает расти с бешеной скоростью. 
 
 
Клопс.Ru разузнал, что за богач появился в Калининграде и зачем он сорит деньгами. 

Как всё начиналось

Идея квеста с поиском настоящих денег не нова. Hidden Сash ("скрытая наличность") запустили два американца в 2014 году. Ребята прятали деньги преимущественно в городских парках по всем штатам и публиковали в Twitter записки с указаниями. Проект получил мегапопулярность, у него нашлись сотни тысяч последователей в разных странах, в том числе и в России. Желающие воспользоваться этой идеей сразу же появились и в нашей стране. 
 
 
Официальный Твиттер проекта 
 
Калининградец Роман (имя изменено по просьбе героя) утверждает, что ничего о Hidden Сash не знал и идея "Богатого Канта" пришла ему в голову совершенно случайно. Этому предшествовала череда событий, позволивших ему в свои 24 года стать обеспеченным и успешным человеком. 

Неожиданное везение

Родился и вырос Роман в небольшом приморском посёлке. Многодетная семья, разрывающаяся между работой и воспитанием детей мать-одиночка, вечная нехватка денег... 
Я помню времена, когда из еды в доме был только хлеб. В таком затхлом населённом пункте перспектив никаких — молодёжь там спивается или уходит в криминал... Я понимал, что жить так не хочу. Поставил себе цель: уехать и добиться чего-то. 
Окончив девять классов, Роман поступил в Калининградский морской лицей, затем — в  медицинский колледж. Получил специальность фельдшера и заработал свои первые деньги: после окончания курсов начал оказывать услуги массажиста. 
 
Благодаря этому занятию Роман довольно быстро обзавёлся связями и вскоре получил заманчивое предложение — стать индивидуальной сиделкой у богатого инвалида. Помощник требовался молодому калининградскому бизнесмену, который сломал позвоночник, неудачно нырнув в бассейн на курорте. 
Вы фильм "Один плюс один" смотрели? Вот это было примерно то же самое. Он был полностью парализован, работала только голова. Я стал ему не только нянькой, но и другом. Мы даже вместе путешествовали. Он крупный финансовый аналитик. Общение с ним стало для меня мощнейшим мотиватором. Когда ты видишь, как устроен мир с точки зрения успешных людей, то хочешь стать похожим на них. 
Работая сиделкой, Роман одновременно начал создавать и раскручивать паблики "ВКонтакте". Именно эта сфера показалась молодому человеку самой перспективной и знакомой. 
С 2007 года я наблюдал за развитием соцсети. Примерно с 2009 года пошла волна по созданию пабликов, в которых начали размещать рекламу. Мне стало интересно, кто же за это деньги берёт. 
Молодой человек стал размышлять над тем, что может сделать его группы отличными от других. Научился работать в фотошопе, начал осваивать веб-дизайн. 

Ловил деньги с помощью соцсети

Спустя полтора года молодой человек полностью посвятил себя новому делу: к тому моменту он уже стал зарабатывать на рекламе, которую размещал в своих пабликах — "Нечто большее", "Хочу всё знать", "Вредный журнал" и других. Выходило около ста тысяч рублей в месяц. 
Это нормальный заработок даже для местных пабликов. Например, один из наиболее популярных в Калининграде приносит в месяц не меньше 70 тысяч рублей. Его создателю предлагали продать группу, но он запросил за неё несколько миллионов рублей — и желающих пока не нашлось. Владеть группой — это стабильный доход, но это и большой риск. Сегодня ты зарабатываешь — а завтра тебя заблокировали, ничего не объясняя.
Не имея гуманитарного образования, Роман умудрялся генерировать креативные идеи контента для своих групп и благополучно воплощать их в жизнь. Аудитория некоторых пабликов перевалила за миллион подписчиков.  
  
В 2013 году у Романа появилась возможность очень выгодно продать одну из своих групп. 
Покупатель был из другого региона. Сделка состоялась на нейтральной территории — в Питере. Я вернулся в Калининград и сразу купил свою первую машину. Но ребята, которые одновременно со мной начинали, уже большего добились. Например, я знаю создателя бренда "Подслушано" — он свою группу за несколько десятков миллионов продал. 

Написал книгу и продал домен

Когда у Романа накопился достаточный опыт в создании и продвижении пабликов "ВКонтакте", он за три месяца написал книгу объёмом в сотню страниц. 
Она была только в электронном варианте, с иллюстрациями. Я описал всё, что знаю о том, как создавать, раскручивать группы "ВКонтакте" и как на этом зарабатывать. Я продавал эту книгу за 4,5 тысячи рублей — покупали мои же подписчики. Кстати, один из них так вдохновился, что ещё и паблик у меня купил. Авторство я в книге не указывал, так как понимал, что рано или поздно её кто-нибудь выложит в открытом доступе. Через несколько месяцев так и случилось.
Был у калининградца и проект сайта в помощь учащимся — что-то вроде онлайн-шпаргалки. Школьник или студент выкладывают текст или фото задания, а педагог практически моментально — и, естественно, не бесплатно — присылает ответ: "Мы за несколько десятков тысяч рублей купили отличный домен, который уже раскручен. И нашёлся американец, который занялся инвестированием. В итоге мы всё это ему продали за миллион рублей". 
 
Молодой человек сейчас активно осваивает новые для себя площадки — фондовые биржи и Instagram. К настоящему моменту Роман заработал себе на квартиру, автомобиль и небольшой участок земли, где планирует построить дом: "Я не прекращаю думать о будущем. Мы с женой два года вместе и уже думаем о ребёнке, а это дополнительная ответственность". 

Неподдельные эмоции

Роман прикинул, что темы городских достопримечательностей и квестов, которые проходят в  Калининграде, неплохо было бы объединить и сделать совершенно новый проект. Вот тогда-то и появился "Богатый Кант". 
 
 
Я был в творческих муках: что делать с новой группой? Ради этого поехал в Петербург — поговорить с человеком, с которым мы когда-то хотели делать сайт о калининградских достопримечательностях. Эти мечты и трансформировались в идею игры на знание своего города. Хотелось новое что-то донести до людей, но я понимал, что просто так никто не пойдёт — нужно пообещать денежный приз. 
Иллюстрация со знаменитым философом на аватарке аккаунта эксклюзивная. Её сделала местная художница, которой Роман заплатил гонорар.  
 
Сначала проект анонсировали "ВКонтакте", а в двадцатых числах декабря он стартовал в Instagram. И сразу стал наращивать популярность.
 
 
В качестве тайника Роман использует медицинскую пластиковую пробирку  
 
Всё действует по отработанной предшественниками схеме: возле того или иного объекта прячется капсула с денежной купюрой, в Instagram размещается фото достопримечательности, рядом с которой надо искать "клад". А дальше — дело случая: кто быстрее доберётся до места и вычислит точное расположение закладки, тот и забирает деньги.  
 
— Я сначала опростоволосился: оба тайника сделал на острове Канта. Народ сразу понабежал. В итоге уже через несколько минут какой-то пацан забрал обе эти закладки. Тогда я понял, что тайники надо размещать в разных частях города. 
 
Роман решил усложнить задание и стал прятать деньги не у самых популярных достопримечательностей. И фотографии выкладывал не целиком — чтобы мог догадаться только тот, кто хорошо знает город.
 
— Помню, как впервые спрятал пять тысяч рублей. Закладку нашла девушка и бурно этому радовалась, потом пользователи писали в комментариях: "Баба какая-то так орала!". Какая-то девочка так хотела деньги найти, ехала из Черняховска, а тайник кто-то уже нашёл... 
 
 
Очередная счастливая обладательница купюры 
 
Калининградцу удалось добиться, чтобы клад доставался не опытным игрокам в квесты, у которых всегда под рукой машина, навигатор, лестница, фонарик и термос с чаем. Закладки с деньгами начали находить обычные горожане, которым просто повезло быстрее всех узнать место или находиться в нужное время поблизости. 
Я несколько раз наблюдал за людьми, которые ищут тайник. Один раз человек пятнадцать с фонариками рыскали возле парка. Если ты реально прячешь деньги, то у человека, который их нашёл, такие эмоции, которые не подделать. Все это видят. Поэтому если в комментариях проскакивает, что, мол, я обманщик, то его сами же подписчики и разубеждают. 
У денежных квестов нет определённого графика — всё происходит спонтанно и зависит от желания самого Романа. Максимально возможный выигрыш (пять тысяч рублей), который удавалось отыскать участникам проекта "Богатый Кант", пока закладывался только однажды. Роман планирует к лету разыграть призовой фонд в полмиллиона рублей. 
 
Игроки выкладывают свои фото в соцсеть 
 
Люди у нас неглупые и уже давно догадались. Цель — раскрутка страницы в Instagram. Но это не значит, что я сейчас пошумлю, а потом заброшу. К лету я хочу вытащить всё это в реальность, чтобы на улице стояло сто человек, которым дашь задание — и они побегут по точкам. 
Роман думает впоследствии частично монетизировать свой квест: "Тайники для всех желающих останутся. Но я хочу, чтобы часть игроков платили за участие и получали гораздо больше, чем в обычных квестах". 
 
Роман уверен: его проект составит достойную конкуренцию имеющимся, и желающих сделать что-то подобное в регионе будет немного.

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ВячеславКим
Ким Вячеслав #
19:27
А я 5 косарей выиграл за репост у канта
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