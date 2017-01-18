От Фридланда до Бранденбурга: калининградцев приглашают на новую пешеходную экскурсию
Изображение со страницы "ВКонтакте" музея "Фридландские ворота"
Музей "Фридландские ворота" приглашает жителей и гостей города увидеть Калининград таким, каким он был почти сто лет назад. Информация об этом размещена
на странице музея в социальных сетях.
Маршрут прогулки "От Фридланда до Бранденбурга. Хабербергский фронт" будет пролегать по самому оживленному району Калининграда. О том, какие достопримечательности можно увидеть во время экскурсии, рассказали в пресс-службе музея.
"Мы предлагаем окунуться в водоворот событий 100-летней давности, узнать, как преображался этот участок – от звуков строевых маршей и лязга оружия к размеренному шагу и радости праздников. По пути расположено обилие фортификационных сооружений. Мы обнаружим точку, где проходит граница города прошлого, а сейчас здесь - центр города современного", - пояснили сотрудники музея.
Экскурсия стартует у входа в музей "Фридландские ворота" 21 января в 12:00. Маршрут рассчитан на 2,5 часа.
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