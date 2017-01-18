От Фридланда до Бранденбурга: калининградцев приглашают на новую пешеходную экскурсию

Музей "Фридландские ворота" приглашает жителей и гостей города увидеть Калининград таким, каким он был почти сто лет назад. Информация об этом размещена на странице музея в социальных сетях.

Маршрут прогулки "От Фридланда до Бранденбурга. Хабербергский фронт" будет пролегать по самому оживленному району Калининграда. О том, какие достопримечательности можно увидеть во время экскурсии, рассказали в пресс-службе музея.



"Мы предлагаем окунуться в водоворот событий 100-летней давности, узнать, как преображался этот участок – от звуков строевых маршей и лязга оружия к размеренному шагу и радости праздников. По пути расположено обилие фортификационных сооружений. Мы обнаружим точку, где проходит граница города прошлого, а сейчас здесь - центр города современного", - пояснили сотрудники музея.



Экскурсия стартует у входа в музей "Фридландские ворота" 21 января в 12:00. Маршрут рассчитан на 2,5 часа.