"Твой Бро": как подготовиться к празднику Крещения Господня

Сегодня в полночь, в Крещенский сочельник, многие калининградцы по традиции отправятся на купания в прорубь. "Каков смысл этой традиции? Имеет ли она отношение к церкви? Освобождает ли погружение в воду от грехов?" - эти и другие вопросы мы задали отцу Святославу, клирику Кафедрального собора Христа Спасителя Калининграда. И во многих случаях были очень удивлены.

- Отец Святослав, в чём смысл и значение праздника Крещения Господня?

- На это событие можно взглянуть с разных сторон.



Например, исторический смысл праздника Крещения (Богоявления) заключается в том, что мало кому тогда известный Иисус из Назарета пришёл к Иоанну, проповедовавшему покаяние, и крестился от него. Во время крещения окружающим людям было явлено, что Иисус не простой человек, а Мессия, которого ждали. В этом событии одновременно проявляются все три Божественные ипостаси: Бог Отец глаголал с небес о Сыне, Сын крестился от святого Предтечи Господня Иоанна, и Дух Святой сошел на Сына в виде голубя. Поэтому праздник называется еще Богоявлением.

С точки зрения богословия - Иисус крестится, подтверждая Свою человеческую природу. Он не остается в воде для исповедания грехов, что говорит об их отсутствии.



События двухтысячелетней давности обретают свою завершённость для конкретного человека, если он приобщается к ним осознанно и свободно. Тогда праздник может стать толчком к преображению себя и своей жизни.



