Собственники земель, прилегающих к лесу, с марта должны будут защищать его от пожара

Собственники земель, прилегающих к лесу, с марта 2017 года должны будут помогать защищать его от пожаров. Как сообщили в пресс-службе правительства Калининградской области, в этом году в России вступают в силу новые требования к обеспечению пожарной безопасности.



Так, с 1 марта 2017 года лица, которые владеют, пользуются и (или) распоряжаются территорией, прилегающей к лесу, должны очищать её от сухой травы, пожнивных или порубочных остатков, валежника, мусора и других горючих материалов. Причём делать это будет необходимо на полосе шириной не менее 10 метров от леса.



Предусмотрен и другой вариант защиты от пожара — отделение леса противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером. Выбор одного из двух вариантов зависит от желания собственника.



Новое правило распространяется практически на все категории граждан и организаций, владеющих или распоряжающихся соответствующей категорией земель. Среди них: государственные и местные органы, учреждения, организации, крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные предприниматели, граждане.



Постановлением также определён период, в течение которого необходимо выполнять новое требование: со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова.



По данным регионального министерства природных ресурсов и экологии, с 2011 года Калининградская область — одна из наименее пожароопасных в Северо-Западном федеральном округе. В 2016 году на территории лесного фонда региона произошло три лесных пожара на площади 1,215 га.