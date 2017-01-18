В Калининграде
В Калининграде
0 °C
днем
-5 °C
ночью
18 января 2017 г. 13:11
71 124 пользователей
за 24 часа на сайте
59.19 -0.22
Курс ММВБ на 18 января 2017, 13:00
63.22 -0.36
Курс ММВБ на 18 января 2017, 13:00
14.51 -0.05
Курс ЦБ на 19 января 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Общество

"Балтберегозащита" не успела закончить работы по укреплению берега Куршской косы в срок

12:49
  223 1
  • Фото пресс-службы нацпарка "Куршская коса"
Фото пресс-службы нацпарка "Куршская коса"
"Балтберегозащита" не успела закончить работы по укреплению берега Куршской косы в срок — к концу прошлого года. Как пишет "Страна Калининград", из-за неблагоприятных погодных условий в ноябре — декабре 2016 года сроки выполнения растянулись, реконструкцию берегозащитных сооружений собираются завершить до середины февраля. На объекте ежедневно работают 12 человек, заняты три экскаватора, а также манипулятор и трал.

Реконструкция берегозащитных сооружений в районе второго километра Куршской косы началась осенью прошлого года. Как сообщили в пресс-службе нацпарка, укреплением занимается "Балтберегозащита", а стоимость работ по контракту составила 7 млн 750 тыс. рублей. В соответствии с техническим заданием отремонтируют 180 метров существующего берегозащитного сооружения: специалисты демонтируют старые и разрушенные сваи с автомобильными покрышками и установят на их место тетраподы с каменным заполнением. С пляжей уберут 4 700 покрышек. На сегодняшний день вывезено около 1 200 штук, утилизацией занимается лицензированная организация.

Как сообщила пресс-секретарь национального парка "Куршская коса" Ольга Большакова, прикорневой участок территории заповедника, на котором ведутся работы по берегоукреплению, исторически является наиболее уязвимым. Не раз море подмывало здесь авандюну и затапливало автотрассу.

Так, после сильного шторма в 1983 году, когда произошёл полный размыв защитного берегового вала на протяжении 700 метров, и был построен волногаситель в виде модулей из набранных в шахматном порядке утилизированных резиновых покрышек, расположенных на горизонтальных бетонных балках. Во избежание подмыва пляж на этом участке был буквально выстлан "ковровым покрытием" из автопокрышек и бетонных балок.

"Именно эта конструкция в ходе нынешних работ должна быть полностью разобрана, покрышки вывезены, а бетонные балки использованы в качестве основы для устройства новой защитной конструкции с тетраподами, — пояснила Большакова. — Таким образом, в тыльной части пляжа, граничащей с лесом, будет заложен фундамент авандюны — защитного вала, призванного предохранять территорию национального парка от затопления морскими водами. Это только первый этап берегоукрепительных работ на 1—3-м километрах особо охраняемой природной территории; по аналогии с данным участком планируется оборудовать разрушенный защитный береговой вал на всём протяжении прикорневой части косы".

В дальнейшем на базе созданной "Балтберегозащитой" конструкции будет отсыпана песчаная авандюна, её склоны хотят закрепить фашинными клетками, травами-песколюбами и ивой-шелюгой. Эту работу проведёт национальный парк.

Читайте новости Клопс в своих любимых мессенджерах. Это бесплатно!

Telegram
@klopsrubot
Viber
viber.com/klops
1 комментарий Правила комментирования

Правила комментирования

Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.

Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.

При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:

  • − употреблять нецензурные слова и выражения (даже с заменой букв значками/символами),
  • − оскорблять и проявлять неуважение к собеседникам,
  • − пропагандировать насилие, наркотики, фашистскую и профашистскую идеологию, заниматься расовой и национальной дискриминацией, затрагивать религиозные, этнические и сексуальные темы, которые могут оскорбить верования, чувства и убеждения других посетителей сайта,
  • − оставлять комментарии со спамом и рекламой.

Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.

avatar
ivanovmisha
ivanovmisha #
13:02
Ребят, бросить курить сейчас действительно легко, за один сеанс я излечился и чувствую себя намного здоровее, похудел на 10 кг., появилось больше сил и времени. Советую теперь всем  -  http://elenamalusheva.blogspot.com
Ответить Цитировать

Главные темы дня

Антон Алиханов: Я по-настоящему мотивирован тем, что могу сделать в Калининградской области
17 января 201722:06
  10235 7
Антон Алиханов: Я по-настоящему мотивирован тем, что могу сделать в Калининградской области
В Калининграде насмерть сбили пенсионерку, переходившую дорогу в неположенном месте
Фото горячей новости
10:20
  3033 1
В квартире на улице Левитана обнаружили тело женщины
Фото горячей новости
09:43
  5455 1
В посольстве США прокомментировали слова Лаврова о поездках дипломатов по России
Фото горячей новости
08:36
  2593 2
Без очередей и в комфортных условиях: где удобнее всего сдать анализы жителям приморских городов Калининградской области
Фото горячей новости
08:00
  2086

Лента новостей

Картинка
В калининградском МРЭО заявили о победе над очередями при оформлении документов
12:55
  183 1
Картинка
"Балтберегозащита" не успела закончить работы по укреплению берега Куршской косы в срок
12:49
  223 1
Картинка
В пятницу в Калининграде отключат светофоры на нескольких улицах (список)
12:49
  183 1
Картинка
Повысили по-тихому: в феврале калининградцы получат новые счета за воду
12:35
  1191 1

Авторские колонки

Фото автора
Леонид Бондарь
учитель русского языка и литературы
"Сидим до глубокой ночи": как сделать домашнее задание и не поссориться со своим ребёнком
  3526 2
Фото автора
Томаш Оманьски
Руководитель Польского культурного центра в Калининграде
Вашингтон против Берлина: кто стоит за акциями протеста в Польше
  18007 11
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками и публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Факс: +7 (4012) 99-14-01
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo