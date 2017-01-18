"Балтберегозащита" не успела закончить работы по укреплению берега Куршской косы в срок — к концу прошлого года. Как пишет "Страна Калининград", из-за неблагоприятных погодных условий в ноябре — декабре 2016 года сроки выполнения растянулись, реконструкцию берегозащитных сооружений собираются завершить до середины февраля. На объекте ежедневно работают 12 человек, заняты три экскаватора, а также манипулятор и трал.



Реконструкция берегозащитных сооружений в районе второго километра Куршской косы Реконструкция берегозащитных сооружений в районе второго километра Куршской косы началась осенью прошлого года. Как сообщили в пресс-службе нацпарка, укреплением занимается "Балтберегозащита", а стоимость работ по контракту составила 7 млн 750 тыс. рублей. В соответствии с техническим заданием отремонтируют 180 метров существующего берегозащитного сооружения: специалисты демонтируют старые и разрушенные сваи с автомобильными покрышками и установят на их место тетраподы с каменным заполнением. С пляжей уберут 4 700 покрышек. На сегодняшний день вывезено около 1 200 штук, утилизацией занимается лицензированная организация.



Как сообщила пресс-секретарь национального парка "Куршская коса" Ольга Большакова, прикорневой участок территории заповедника, на котором ведутся работы по берегоукреплению, исторически является наиболее уязвимым. Не раз море подмывало здесь авандюну и затапливало автотрассу.



Так, после сильного шторма в 1983 году, когда произошёл полный размыв защитного берегового вала на протяжении 700 метров, и был построен волногаситель в виде модулей из набранных в шахматном порядке утилизированных резиновых покрышек, расположенных на горизонтальных бетонных балках. Во избежание подмыва пляж на этом участке был буквально выстлан "ковровым покрытием" из автопокрышек и бетонных балок.



"Именно эта конструкция в ходе нынешних работ должна быть полностью разобрана, покрышки вывезены, а бетонные балки использованы в качестве основы для устройства новой защитной конструкции с тетраподами, — пояснила Большакова. — Таким образом, в тыльной части пляжа, граничащей с лесом, будет заложен фундамент авандюны — защитного вала, призванного предохранять территорию национального парка от затопления морскими водами. Это только первый этап берегоукрепительных работ на 1—3-м километрах особо охраняемой природной территории; по аналогии с данным участком планируется оборудовать разрушенный защитный береговой вал на всём протяжении прикорневой части косы".



В дальнейшем на базе созданной "Балтберегозащитой" конструкции будет отсыпана песчаная авандюна, её склоны хотят закрепить фашинными клетками, травами-песколюбами и ивой-шелюгой. Эту работу проведёт национальный парк.