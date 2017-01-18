СМИ: российские банки начнут оформлять загранпаспорта и другие документы
Российские банки будут помогать в оформлении государственных и заграничных паспортов, а также других документов, которые сейчас оформляются в подведомственных учреждениях МВД. Как пишет РБК
, вопрос передачи полномочий рассматривает правительство.
Сообщается, что МВД, Банку России, Сбербанку и ВТБ поручено проработать вопрос о передаче кредитным организациям функций Паспортно-визового сервиса. Правда, пока не обозначены сроки, в которые нововведения должны внедрить в жизнь.
На данный момент оформить загранпаспорт, российский паспорт, разрешение на работу, а также рабочий патент для иностранцев можно в МВД или в многофункциональных центрах. ФГУП "Паспортно-визовый сервис" помогает подготовить и сопроводить пакет документов. Инициаторы объясняют своё предложение о новшествах желанием сохранить конкуренцию: если раньше паспорта выдавал один ФГУП, то сейчас планируется передать эту функцию уполномоченным банкам.
Однако пока не известно, какие функции Паспортно-визовый сервис передаст банкам, а также какие именно банки в результате смогут предоставлять эти услуги.
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