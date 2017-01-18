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Из-за гололёда на калининградских улицах в БСМП ежедневно попадают по 20 человек

11:10
  843 2
  • Фото "Страны Калининград"
Фото "Страны Калининград"
С зимними травмами только в травмпункт Калининградской больницы скорой медицинской помощи (БСМП) обращаются по 20 человек в день. Примерно три раза в час медики констатируют у калининградцев перелом, ушиб или растяжение, пишет "Страна Калининград".  

Например, с печально известной горки в Центральном парке за одно воскресенье, 8 января, с интервалом в час скорая привезла троих. При этом часть пациентов идут в поликлиники по месту жительства.

"Кто-то лечится самостоятельно, чего делать нельзя, – говорит заведующий травмпунктом БСМП Александр Перепечин. – Даже если травма кажется несерьезной, выпейте обезболивающее, приложите холод и отправляйтесь к врачу за правильными назначениями. В противном случае через несколько месяцев или лет вы можете серьезно пожалеть о своей недальновидности. Боль, к примеру, от воспаления связок, которым вовремя не дали покой, может стать хронической".

По словам врача, количество пострадавших от гололедицы увеличивается в травмпункте в выходные. Во-первых, это действие алкоголя, который и так-то приводит к нарушению координации движений, а тут ещё и скользко. А во-вторых, те, кто, получив травму, решил, что пройдет само, сходил на работу и только к выходным, устав терпеть боль, обратился наконец к медикам.

"У меня был день рождения, и я пошла купить тортик, — рассказывает калининградка Людмила Николаева, получившая ушиб руки. — Поскользнулась неподалеку от своего дома — на улице Алданской. Улетела прямо с тортом. Но вот рука распухла и болит, а работаю я уже 34 года разделочницей птицы, за смену надо поднять на кронштейн 10 тысяч тушек, и это на скорости. Поняла, что пока с работой не справлюсь, пришла за помощью к медикам".

Ева Гиндра из поселка Малое Исаково упала рядом с частным домом, в котором она сама живет. Работу на складе в ближайшее время придется отложить. У женщины перелом ноги, и медбрат Сулейман Исмаилов наложил на голень гипс.

А вот пенсионер Вадим Чарномский смеется, что падал с музыкой Шуберта в голове.

"Смотрел накануне фильм, в котором она звучала, и поскользнулся прямо под нее, — улыбается, морщась от боли, мужчина. — Думал, отлежусь, но рука распухла и сильно болит, через сутки пришел сдаваться врачам.

О том, как правильно падать и как получить компенсацию за травму на улице, читайте в статье "Страны Калининград".

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«Уборка снега зимой 2017 года»

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2 комментария Правила комментирования

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ziminaYuli
ziminaYuli #
11:45
Народ большинство продуктов на наших столах и в холодильнике заражены невидимыми паразитами. Защитите себя и свою семью, очистите организм от этой заразы, и вы увидите приятные изменения. Я вот очистила организм и у меня исчезли круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать, а так же исчезли боли в голове и в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот почитайте чем грозит пренебрежение очищением -- http://vkk.me/minzdrav
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ivanovmisha
ivanovmisha #
13:05
Ребят, бросить курить сейчас действительно легко, за один сеанс я излечился и чувствую себя намного здоровее, похудел на 10 кг., появилось больше сил и времени. Советую теперь всем  -  http://elenamalusheva.blogspot.com
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