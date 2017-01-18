Из-за гололёда на калининградских улицах в БСМП ежедневно попадают по 20 человек

С зимними травмами только в травмпункт Калининградской больницы скорой медицинской помощи (БСМП) обращаются по 20 человек в день. Примерно три раза в час медики констатируют у калининградцев перелом, ушиб или растяжение, пишет " Страна Калининград".



Например, с печально известной горки в Центральном парке за одно воскресенье, 8 января, с интервалом в час скорая привезла троих. При этом часть пациентов идут в поликлиники по месту жительства.



"Кто-то лечится самостоятельно, чего делать нельзя, – говорит заведующий травмпунктом БСМП Александр Перепечин. – Даже если травма кажется несерьезной, выпейте обезболивающее, приложите холод и отправляйтесь к врачу за правильными назначениями. В противном случае через несколько месяцев или лет вы можете серьезно пожалеть о своей недальновидности. Боль, к примеру, от воспаления связок, которым вовремя не дали покой, может стать хронической".



По словам врача, количество пострадавших от гололедицы увеличивается в травмпункте в выходные. Во-первых, это действие алкоголя, который и так-то приводит к нарушению координации движений, а тут ещё и скользко. А во-вторых, те, кто, получив травму, решил, что пройдет само, сходил на работу и только к выходным, устав терпеть боль, обратился наконец к медикам.



"У меня был день рождения, и я пошла купить тортик, — рассказывает калининградка Людмила Николаева, получившая ушиб руки. — Поскользнулась неподалеку от своего дома — на улице Алданской. Улетела прямо с тортом. Но вот рука распухла и болит, а работаю я уже 34 года разделочницей птицы, за смену надо поднять на кронштейн 10 тысяч тушек, и это на скорости. Поняла, что пока с работой не справлюсь, пришла за помощью к медикам".



Ева Гиндра из поселка Малое Исаково упала рядом с частным домом, в котором она сама живет. Работу на складе в ближайшее время придется отложить. У женщины перелом ноги, и медбрат Сулейман Исмаилов наложил на голень гипс.



А вот пенсионер Вадим Чарномский смеется, что падал с музыкой Шуберта в голове.



"Смотрел накануне фильм, в котором она звучала, и поскользнулся прямо под нее, — улыбается, морщась от боли, мужчина. — Думал, отлежусь, но рука распухла и сильно болит, через сутки пришел сдаваться врачам.



О том, как правильно падать и как получить компенсацию за травму на улице, читайте в статье " О том, как правильно падать и как получить компенсацию за травму на улице, читайте в статье " Страны Калининград".