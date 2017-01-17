Ермак: кураторы, делавшие "Арт-Ворота", берутся за более серьезный проект

Команда кураторов арт-платформы "Ворота", о прекращении деятельности которой в прежнем режиме стало известно вчера вечером, займется более серьезным проектом. Об этом корреспонденту Клопс.Ru сообщил министр культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак. По его словам, никакой негативной ситуации в разделении команды нет.

"Закхаймские ворота — это объект федеральной принадлежности, и балансодержатель передал несколько лет назад это помещение в аренду Союзу фотохудожников, а те уже привлекли ребят, которые делали проект "Ворота", в субаренду. Сейчас они просто не договорились. Ольга Юрицына, которая руководит союзом, решила самостоятельно использовать это пространство, а ребята ушли. И сейчас они с этим проектом, который будет даже шире, чем раньше, ищут вариант размещения", — рассказал Андрей Ермак.

Областное Министерство культуры и туризма, по его словам, уже предложило бывшей кураторской команде арт-платформы "Ворота" несколько помещений для нового проекта. Среди них Железнодорожные ворота, один из фортов и другие площадки.

"Я предложил им рассмотреть эти варианты, чтобы в дальнейшем у них таких проблем не возникало. Плюс для более серьёзного проекта, как я понял, им нужно более широкое пространство. Это нормальный процесс ведения бизнеса, нормальные гражданско-правовые взаимоотношения", — добавил Андрей Ермак.

Бывшая кураторская команда "Ворот" подтвердила Клопс.Ru, что начала переговоры с региональным правительством о сотрудничестве в создании нового культурного проекта в Калининграде.

"Действительно, теперь всё, что будет, происходит в историческом здании Закхаймских ворот, находится в ведении исключительно Калининградского союза фотохудожников. Наша команда продолжит преследовать те же цели, которые были всё это время, только в других пространствах, — рассказали бывшие члены кураторской команды. — Конечно, нам понадобится новое физическое пространство. И мы занимается его поисками в том числе с областным Министерством культуры и туризма. Пока не готовы говорить конкретные вещи, сейчас идет активный рабочий процесс".

Команда, по словам её членов, будет заниматься тем же, чем и раньше: развитием креативных индустрий, современного искусства и культуры в регионе, поддержкой молодых художников.

"Этим летом мы, например, везем калининградских художников на крупнейший фестиваль в Германии. Также мы продолжаем вместе с партнерами делать музыкальный фестиваль "Когда звучат улицы". Задумок много, постепенно будем рассказывать о них", — добавили члены команды.