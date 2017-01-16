Взял деньги и отключил телефон: калининградский аферист обманул мать двоих детей, пообещав помочь в получении кредита

Калининградка Юлия обратилась в полицию с заявлением на своего случайного знакомого, пообещавшего помочь получить долгожданный кредит и обманувшего свою "клиентку". Об этом Клопс.Ru рассказала сама потерпевшая.

В ноябре 31-летний калининградец, представившийся работником банка, пообещал жительнице Калининграда уладить проблемы с получением кредита. За свои услуги он взял предоплату в размере 7 тыс. рублей и скрылся.

На удочку мошенника попались и другие калининградцы. Люди утверждают, что аферист — бывший контрактник Балтийского флота, который в 2015 году был фигурантом уголовного дела по статье "Мошенничество". Мужчина брал в долг у сослуживцев большие суммы и не возвращал.

"Не было ощущения, что он аферист"

Как рассказала Юлия, 19 ноября ей позвонил мужчина по имени Алексей (имя изменено. — Прим. ред.) и представился сотрудником банка "Санкт-Петербург". Он предложил женщине помощь в получении кредита: разведенной матери двоих детей уже отказывали в выдаче займа.

"Я отказалась, но он продолжал мне звонить, был очень настырным и, как мне потом показалось, говорил вполне здравые вещи. Он уверял, что уладит этот вопрос, кредит мне выдадут. Через неделю общения с ним я согласилась на его услуги", — рассказывает женщина.

9 декабря Юлия передала Алексею копии необходимых для получения кредита документов и 7 тыс. рублей под расписку в качестве предоплаты. После этого мужчина стал пропадать.

"В пятницу он сказал, что в понедельник сориентирует меня по срокам. Но потом начал вести себя странно: не перезванивал, обещал, что скажет мне все в другой день, и снова исчезал. Когда я звонила ему, он все время отнекивался, что находится в Балтийске и у него важные дела. Всегда находились веские аргументы, не было ощущения, что он аферист", — вспоминает пострадавшая.

После нескольких телефонных звонков, как утверждает Юлия, Алексей и вовсе перестал выходить на связь: все три номера, с которых он звонил, были недоступны, профили в соцсетях удалены. Женщина оставляла ему голосовые сообщения, но тщетно. Юлия обратилась в банк "Санкт-Петербург", сотрудником которого якобы был Алексей, но там заявили, что кредит на имя калининградки не оформляли.

После тщетных попыток найти Алексея женщина стала самостоятельно наводить о нём справки. В Интернете Юлия наткнулась на статью Клопс.Ru , из которой следует, что против человека с таким же именем летом прошлого года возбуждали уголовное дело по статье "Мошенничество". Речь шла о матросе из Балтийска, который занимал у сослуживцев большие суммы и не возвращал их. Калининградка подозревает, что герой материала и есть тот самый Алексей, с которым она имела дело.

400 тысяч долга

Близкий знакомый Алексея, с которым пообщался Клопс.Ru, в этом уверен. Мужчина сообщил, что тоже стал жертвой предполагаемого мошенника.

"Мы общались в одной компании, вместе гуляли. Друзей Алексей не обманывал, но потом мы узнали про его похождения и поняли, откуда у него деньги и дорогая одежда. Однажды он взял у меня ноутбук, объяснив, что хочет с девочкой отдохнуть на косе, а в кемпингах нет музыки. Прошли выходные, Алексей исчез и не отвечал на звонки", — рассказывает Михаил.

По его словам, приятель объявился лишь через неделю и сообщил другу, что ноутбук заложен в ломбард. Чтобы выкупить компьютер, Михаилу пришлось заплатить 12 тыс. рублей. Вернуть деньги ему так и не удалось. По такой же схеме, как рассказывает обманутый молодой человек, предполагаемый мошенник заложил зеркальный фотоаппарат другого своего знакомого.

"Заявления никто из нас писать на него не стал, посчитали, что заморачиваться из-за этого не стоит, тем более я свою технику назад вернул, пусть и за свои деньги", — объяснил Михаил.

Со знакомым он не виделся уже пять лет. Четыре месяца назад Михаил созванивался со знакомым и попросил вернуть 12 тыс. Тот сообщил, что живет в Питере. Однако калининградец уверен, что Алексей находится в регионе.

"Приставы его не выпустят, потому что у него много долгов по кредитам и микрозаймам. Наши общие знакомые его здесь неоднократно видели. Когда у него заканчиваются деньги, он возвращается к родителям, которые живут в поселке Каменка", — рассказывает мужчина.

Человек с такой фамилией, как у Алексея, действительно числится в базе судебных приставов. Сумма его долгов по кредитам превышает 400 тыс. рублей. Впрочем, это не помешает мужчине покинуть пределы региона и перебраться в "большую" Россию.

"Это у него как зарплата"

На объявление о мошеннике в соцсетях также откликнулся бывший коллега Алексея, Иван (имя изменено. — Прим. ред.). В 2014 году они вместе служили по контракту на Балтийском флоте.

"Алексей занял у меня 15 тысяч под расписку с процентами, но отдал только три, а 12 так и остался должен. В 2016 году я встретил его в городе, заставил переписать расписку. Там уже столько процентов накапало, что он должен мне уже 78 тысяч. В новой расписке я попросил его указать, что если он не отдаст мне деньги до 17 февраля, то каждый день ему будет капать по 1%", — рассказал Иван.

По его словам, Алексей иногда выходит с ним на связь по мобильному телефону. Однако вернуть свои деньги молодой человек уже не надеется.

"Он просто так живет. Это у него как зарплата, трудовой доход. Вот и судебные приставы тоже с него требуют непогашенные кредиты, но без результата", — говорит Иван.

Он также подтверждает, что против его бывшего сослуживца завели уголовное дело по статье "Мошенничество". В следственном управлении СК РФ по Балтийскому флоту заявили, что обвинения с Алексея были сняты по части 1 статьи 28 УПК РФ "Прекращение уголовного преследования в связи с деятельным раскаянием". Взятые взаймы деньги, по данным ведомства, бывший матрос своим сослуживцам вернул.

"Буду доводить дело до суда"

В конце декабря Алексей вышел на связь с Юлией. Женщина рассказала, что он вновь пообещал ей уладить кредитный вопрос. Однако на этот раз она ему не поверила.

"Я уже понимаю, что это чистой воды афера, и не верю ни одному слову. Я звонила ему целый день каждые 15 минут, и человек снова не брал трубку. Когда-нибудь кто-то отдаст ему свои последние средства. Принципиально буду доводить дело до суда", — сказала Юлия.

Пострадавшая уже подала заявление по факту мошенничества в полицию. В пресс-службе регионального УМВД заявили, что сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту случившегося.