Администрация Светлогорска разрешила строительство отеля на центральной городской улице
Скриншот с сайта google.ru/maps
Администрация Светлогорского района Калининградской области 20 декабря прошлого года выдала разрешение на строительство второй очереди апарт-отеля "Альт-Платц" на ул. Ленина, д. 17. Документ опубликован
на сайте "Калининградского торгово-строительного холдинга".
Разрешение на строительство выдано обществу с ограниченной ответственностью "Веста Плюс". Оно действительно до 20 мая 2018 года.
В указанном месте планируется строительство гостиницы апартаментного типа со встроенными нежилыми помещениями и парковкой. Согласно документу, строительство отеля началось ещё в декабре.
Отметим, что на ул. Ленина, д. 15 уже возведён отель "Альт-Платц". Он находится рядом с центральным спуском к морю, ведущим к "Солнечным часам". Ранее у этого спуска планировалось построить отель с лифтом, который жители региона прозвали "стаканом".
Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов ранее говорил,
что необходимо "закругляться со строительством апарт-отелей". Он пригрозил светлогорской администрации наказаниями, если в городе продолжат вырубать деревья.
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