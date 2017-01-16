Администрация Светлогорска разрешила строительство отеля на центральной городской улице

Администрация Светлогорского района Калининградской области 20 декабря прошлого года выдала разрешение на строительство второй очереди апарт-отеля "Альт-Платц" на ул. Ленина, д. 17. Документ опубликован на сайте "Калининградского торгово-строительного холдинга".



Разрешение на строительство выдано обществу с ограниченной ответственностью "Веста Плюс". Оно действительно до 20 мая 2018 года.



В указанном месте планируется строительство гостиницы апартаментного типа со встроенными нежилыми помещениями и парковкой. Согласно документу, строительство отеля началось ещё в декабре.



Отметим, что на ул. Ленина, д. 15 уже возведён отель "Альт-Платц". Он находится рядом с центральным спуском к морю, ведущим к "Солнечным часам". Ранее у этого спуска планировалось построить отель с лифтом, который жители региона прозвали "стаканом".