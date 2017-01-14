Онищенко предложил запретить курение и продажу вейпов
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко считает, что вейпы вредят здоровью нации, поэтому их необходимо запретить. Об этом он заявил в субботу в своём интервью РИА "Новости".
Таким образом он прокомментировал предложение Роспотребнадзора о необходимости введения законодательного регулирования использования электронных сигарет. Необходимость данных мер ведомство объясняет тем, что производители могут продвигать вейпы в качестве никотинзаместительной терапии. При этом они фактически способствуют распространению никотиновой зависимости.
"Конечно же, электронные сигареты нужно законодательно приравнять к обороту табачных изделий, которые сейчас есть. Вейпы — это более изощренное рекрутирование молодого поколения путём создания некой субкультуры, которую сегодня мы безразлично наблюдаем. Здесь тоже нужно и урегулировать, а проще говоря, запретить курение вейпов", — пояснил Онищенко.
Ранее Онищенко ранее уже предлагал
приравнять электронные сигареты к обычным.
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