Онищенко предложил запретить курение и продажу вейпов

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко считает, что вейпы вредят здоровью нации, поэтому их необходимо запретить. Об этом он заявил в субботу в своём интервью РИА "Новости".

Таким образом он прокомментировал предложение Роспотребнадзора о необходимости введения законодательного регулирования использования электронных сигарет. Необходимость данных мер ведомство объясняет тем, что производители могут продвигать вейпы в качестве никотинзаместительной терапии. При этом они фактически способствуют распространению никотиновой зависимости.