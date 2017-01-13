Роскомнадзор заблокировал 160 сайтов, помогавших уклонистам "косить" от армии

За 2016 год Роскомнадзор заблокировал работу 160 сайтов, помогавших призывникам уклоняться от службы в армии. Об этом сообщают "Известия"

Блокировки происходят по решению суда, которого, как правило, добивается прокуратура. В списки запрещённых попадают сайты, предлагающие содействие в обнаружении болезней, с которыми не берут в армию, помощь по зачислению в аспирантуру и услуги юристов.

Блокировать ресурсы позволяет статья 10 закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" – они распространяют незаконную информацию о деяниях, за которые предусмотрена уголовная или административная ответственность.