Алкоголь, порнография и оружие: с чем 2016 году боролась в интернете прокуратура

В 2016 году калининградская прокуратура оформила 135 исков по нарушениям в интернете. Как напомнили в пресс-службе ведомства, федеральный закон запрещает распространение информации, которая направлена на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, а также такой, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность.



Тем не менее прокуратура Московского района Калининграда в ходе мониторинга сети Интернет в 2016 году систематически выявляла интернет-ресурсы с запрещённой информацией. Так, например, на страницах ряда ресурсов была размещена информация о механизмах изготовления оружия в домашних условиях (статьёй 223 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за незаконное изготовление оружия). Прокурор района направил в суд семь исков о признании такой информации запрещённой. В настоящее время одно исковое заявление рассмотрено и удовлетворено.



Кроме того, в прошлом году прокурор Московского района Калининграда 10 раз просил признать запрещённой к распространению информации о возмездном оформлении подложных документов об образовании (на настоящее время 6 исковых заявлений прокурора рассмотрены и удовлетворены); 10 раз дела заводились в отношении сайтов, которые дистанционным способом круглосуточно предлагали приобрести алкогольную и спиртосодержащую продукцию; 46 раз говорилось о запрете распространения порнографических материалов; 38 дел заведены в отношении сайтов, предлагавших услуги доступа к интерактивным азартным играм и онлайн-казино.



Также прокурор района направил в суд 14 исковых заявлений о запрете распространения способов уклонения от уплаты налогов и способов изготовления наркотических веществ, а также 10 исков о запрете распространения информации о продаже товаров, являющихся копиями изделий известных торговых марок.