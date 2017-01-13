Российский фильм "Викинг" вошёл в десятку лидеров мирового проката
Фильм российского режиссёра Андрея Кравчука "Викинг", вышедший в прокат в конце прошлого года, стал одним из десяти лидеров мирового проката, сообщает "Коммерсант"
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"Собрав 24,1 млн рублей в понедельник и 21,1 млн рублей во вторник, историческая драма "Викинг" увеличила общую кассу в кинопрокате России и стран СНГ до 1259,3 млн рублей, — отмечает ТАСС
.
Помимо "Викинга", в этот список вошли ленты "Изгой-один: Звёздные войны. Истории", "Кредо убийцы", "Пассажиры", "Зверопой" (в России фильм выйдет 2 марта), "Моана" и "Великая стена", которая на российских экранах появится 16 февраля.
Ранее писатель и почётный гражданин Калининграда Евгений Гришковец жёстко раскритиковал
картину. "Викинг" — это не просто плохо. Это стыдно", — сказал он.
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