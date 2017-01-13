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Главная Новости Общество

Российский фильм "Викинг" вошёл в десятку лидеров мирового проката

11:43
  1046 2
  • Кадр фильма
Кадр фильма
Фильм российского режиссёра Андрея Кравчука "Викинг", вышедший в прокат в конце прошлого года, стал одним из десяти лидеров мирового проката, сообщает "Коммерсант"

"Собрав 24,1 млн рублей в понедельник и 21,1 млн рублей во вторник, историческая драма "Викинг" увеличила общую кассу в кинопрокате России и стран СНГ до 1259,3 млн рублей, — отмечает ТАСС.

Помимо "Викинга", в этот список вошли ленты "Изгой-один: Звёздные войны. Истории", "Кредо убийцы", "Пассажиры", "Зверопой" (в России фильм выйдет 2 марта), "Моана" и "Великая стена", которая на российских экранах появится 16 февраля.
 
Ранее писатель и почётный гражданин Калининграда Евгений Гришковец жёстко раскритиковал картину. "Викинг" — это не просто плохо. Это стыдно", — сказал он. 

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2 комментария Правила комментирования

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romeo
eo rom #
12:44
"Викинг". Увидеть, чтобы поверить
(в субботу в 11.10 на 1-м канале)

Восемь лет команда специалистов создавала целый мир, о котором было почти ничего не известно. Мир Киевской Руси Х века. Им удалось снять историческое кино с документальной точностью. Были изучены и исследованы исландские саги и труды восточных путешественников, византийские книги и, конечно же, древнерусские летописи.
Древнейшая датированная летопись хранится в Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге. Именно эти тексты легли в основу сценария.
Пять построенных городов, костюмы, сшитые вручную, выкованное оружие, корабль викингов - драккар, построенный по чертежам того времени, сложная компьютерная графика - все для того, чтобы зритель полностью погрузился в атмосферу раннего Средневековья.
"Главным критерием при подборе актеров стала их способность или неспособность принять на себя те костюмы, то время. Иногда великолепных актеров та эпоха просто выталкивала, они смотрелись неубедительно. Поэтому кастинг обязательно проходил в костюмах и гриме", - рассказывает продюсер проекта Анатолий Максимов.
Вы увидите все этапы уникального производства фильма "Викинг". Все, что осталось за кадром: от первых эскизов, до постановки сложнейших трюков. Светлана Ходченкова расскажет, как она превратилась из блондинки в брюнетку, а Максим Суханов - почему его гримировали дольше, чем актрис.
Почему в кадре дерутся на настоящих мечах? Зачем на актеров тоннами выливали ледяную воду? Как упасть с восьмиметровой высоты без страховки? Почему самое безопасное место во время одной из сцен было за камерой? И из-за чего Игорь Петренко хотел отказаться от роли Варяжки?
"Викинг" - это история вынужденной мести, когда один брат должен убить другого. Иначе, по законам того времени, он заплатит всем, что у него было. Это история о мести и любви, жестокости и преданности, потерях и выборе пути. Но главное - о том, что человек может измениться и изменить мир, если по-настоящему этого захочет.
В фильме принимают участие: Анатолий Максимов (продюсер), Андрей Кравчук (режиссер),
Игорь Матвиенко (композитор, музыкальный продюсер), Венсан Арнарди (звукорежиссер (Франция), Данила Козловский (актер), Светлана Ходченкова (актриса), Игорь Петренко (актер), Александра Бортич (актриса), Владимир Епифанцев (актер), Кирилл Плетнев (актер), Максим Суханов (актер), Антон Адасинский (актер), Павел Делонг (актер (Польша), Иван Шмаков (актер), Игорь Гринякин (оператор-постановщик), Андрей Рубанов (сценарист), Владимир Петрухин (историк, археолог), Екатерина Крушельницкая (заведующая сектором древнерусских фондов Отдела рукописей Российской национальной библиотеки), Екатерина Шапкайц (художник по костюмам), Наталья Вавилова (художник по гриму), Сергей Агин (художник-постановщик), Вадим Верещагин (заместитель генерального директора по кинодистрибуции), Олег Седловский (художник-реквизитор), Динар Гарипов (режиссер "making off"), Жайдарбек Кунгужинов (постановщик трюков, каскадер), Евгений Гитциграт (супервайзер).
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Karina Luzkova
Karina Luzkova #
13:04
Народ большинство продуктов на наших столах и в холодильнике заражены невидимыми паразитами. Защитите себя и свою семью, очистите организм от этой заразы, и вы увидите приятные изменения. Я вот очистила организм и у меня исчезли круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать, а так же исчезли боли в голове и в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот почитайте чем грозит пренебрежение очищением -- http://vkk.me/minzdrav
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