В Госдуме намерены ввести уголовное наказание для водителей, не пропустивших скорую
В комитете Госдумы по охране здоровья хотят внести поправки к законопроекту Минздрава о защите врачей. В поправках предлагается привлекать к уголовной ответственности автолюбителей, которые не пропустили машину скорой медицинской помощи. Об этом сообщает
RT.
Первый заместитель комитета Госдумы Сергей Фургал рассказал, что изменения к проекту закона планируется внести на заседании, которое пройдёт в феврале текущего года. Водителей предложено привлекать к ответственности за препятствование работе медицинского персонала и оказанию помощи. Если в результате таких действий погибнет пациент, то автолюбителей предлагают привлекать к ответственности за непреднамеренное убийство.
Ранее сообщалось
, что на Камчатке следствие возбудило уголовное дело по факту смерти пациента скорой помощи, которой не уступили дорогу. Водителю грозит наказание за причинение смерти по неосторожности.
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