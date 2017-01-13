В Госдуме намерены ввести уголовное наказание для водителей, не пропустивших скорую

В комитете Госдумы по охране здоровья хотят внести поправки к законопроекту Минздрава о защите врачей. В поправках предлагается привлекать к уголовной ответственности автолюбителей, которые не пропустили машину скорой медицинской помощи. Об этом сообщает RT.



Первый заместитель комитета Госдумы Сергей Фургал рассказал, что изменения к проекту закона планируется внести на заседании, которое пройдёт в феврале текущего года. Водителей предложено привлекать к ответственности за препятствование работе медицинского персонала и оказанию помощи. Если в результате таких действий погибнет пациент, то автолюбителей предлагают привлекать к ответственности за непреднамеренное убийство.