Всемирно известный дизайнер Гоша Рубчинский показал новую коллекцию одежды в Калининграде
Фото о страницы Гоши Рубчинского в Instagram
В Калининграде известный дизайнер мужской одежды Гоша Рубчинский презентовал новую коллекцию, разработанную совместно с Adidas Football. Об этом пишет "Газета.Ru"
со ссылкой на The Blueprint.
Выбор места, по словам дизайнера, обусловлен тем, что спортсмены России и СССР издавна выбирали костюмы Adidas. Помимо этого, Рубчинский полагает, что следить за событиями, происходящими в маленьких городах, значительно интереснее, чем в мировых столицах.
Контракт с Adidas Football подписан вплоть до проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году.
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