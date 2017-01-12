Всемирно известный дизайнер Гоша Рубчинский показал новую коллекцию одежды в Калининграде

В Калининграде известный дизайнер мужской одежды Гоша Рубчинский презентовал новую коллекцию, разработанную совместно с Adidas Football. Об этом пишет "Газета.Ru" со ссылкой на The Blueprint.

Выбор места, по словам дизайнера, обусловлен тем, что спортсмены России и СССР издавна выбирали костюмы Adidas. Помимо этого, Рубчинский полагает, что следить за событиями, происходящими в маленьких городах, значительно интереснее, чем в мировых столицах.

Контракт с Adidas Football подписан вплоть до проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году.