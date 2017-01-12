Калининградская организация инвалидов хочет открыть в регионе магазин изделий ручной работы

Калининградская организация инвалидов хочет открыть в регионе магазин, в котором люди с ограниченными возможностями смогут продавать свои поделки. С просьбой помочь открыть магазин для реализации товаров собственного производства к заместителю главы администрации Калининграда Анне Аполлоновой обратилась руководитель общественной организации инвалидов "Помоги себе сам" Людмила Керезь на встрече представителей управления соцподдержки населения с представителями некоммерческих общественных организаций области в четверг, 12 января.



Людмила Ивановна рассказала, что их организацию посещают творческие и талантливые люди — все они в основном страдают заболеваниями опорно-двигательного аппарата.



"Мы покупаем пряжу и ткани, а эти женщины делают удивительно красивые вещи — салфетки, скатерти, сувениры, шьют шторы, вяжут и многое другое. С одной стороны, это реабилитация, с другой — польза. Все эти вещи можно и нужно реализовать, поэтому такой магазин остро необходим в Калининграде, — говорит Людмила Керезь. — Также много рукодельниц работают дома — в основном это мамы, сидящие в декрете с детишками, пенсионеры".



Присутствовавшая на встрече президент КРОО "Мир женщины" Оксана Прищепова предложила чиновникам в рамках этого же проекта рассмотреть возможность создания блошиного рынка, где можно будет не только продавать вещи, но и организовывать мастер-классы по изготовлению сувениров и других изделий в различных техниках.



В свою очередь председатель комитета по социальной поддержке Анна Аполлонова пообещала поддержать эту инициативу.



"Мы готовы договориться с нашими крупными торговыми сетями, в которых можно организовать такие продажи, однако отдельный магазин на территории города открыт не будет, потому что это достаточно сложный финансово-экономический проект, — сказала Анна Аполлонова. — Самое реальное — договориться с имеющимися торговыми сетями".