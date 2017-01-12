В мэрии Калининграда создают карту благотворительных организаций

Администрация Калининграда опубликует на своём сайте интерактивную карту с информацией о благотворительных и некоммерческих общественных организациях города. Благодаря ей нуждающиеся в помощи люди смогут легко и быстро получать информацию о том, какая организация сможет посодействовать им в решении той или иной проблемы. Об этом в четверг сообщила заместитель председателя комитета по социальной политике Наталья Крупейчик на встрече с руководителями крупнейших в области общественных организаций.



"В Калининграде зарегистрировано более 2 000 благотворительных организаций, которые безвозмездно помогают инвалидам, тяжелобольным детям, пенсионерам и другим категориям незащищённых граждан, — пояснила Наталья Крупейчик. — Их нужно объединить по сферам деятельности, структурировать информацию о том, кому и какую помощь они оказывают — например, инвалидам, ветеранам, наркозависимым, женщинам, страдающим от насилия в семье, или другим категориям. Все эти организации сейчас могут заявить о себе, предоставив информацию о своей деятельности в управление по социальной политике. Мы проверим их деятельность, информацию о добросовестных, чистоплотных, активных, честно работающих организациях, разместим на сайте администрации Калининграда. Чиновники мэрии будут направлять к ним нуждающихся в помощи людей, подсказывать, кто из общественников какой проблемой занимается. Возможно, потом эта информация будет выпущена в виде цветных буклетов".



Председатель КРОО инвалидов "Ковчег" Роман Аранин поддержал эту инициативу. В пример он привёл случай со своим сотрудником, который в 2016 году получил тяжёлую травму позвоночника и оказался прикованным к постели:



"Человек полностью обездвижен, его семья с детьми живёт в области, а ведь больному кто-то должен оформить и помочь получить средства реабилитации, инвалидное кресло например, — говорит Роман Аранин. — Наши общественники и занимались тем, что собирали справки и помогали составить ему индивидуальную программу реабилитации. Ни он, ни его семья этого не смогли бы сделать. Я считаю, что информация и контакты общественных организаций, которые помогают таким вот тяжёлым больным, оказавшимся в безвыходном положении, должна быть в больницах города в виде буклетов или листовок. Чтобы люди знали, куда им обратиться за помощью".



Необходимую информацию некоммерческие общественные социально ориентированные организации в ближайшее время предоставят в управление по социальной политике администрации Калининграда.