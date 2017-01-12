К ЧМ-2018 на территории БСМП построят две новых стоянки
Фото Александра Подгорчука
На территории Больницы скорой медицинской помощи на улице Александра Невского в Калининграде к Чемпионату Мира по футболу 2018 года построят отдельные парковки для пациентов и сотрудников. Об этом во время рабочего выезда в медицинское учреждение в четверг, 12 января, сообщила врио министра здравоохранения Калининградской области Людмила Сиглаева в четверг.
"В рамках проекта реконструкции БСМП предусмотрено формирование стоянок. Мы с вами видели сегодня проблему, которая есть перед самой больницей - машины стоят плотно одна к другой, и они мешают движению машин скорой помощи, поэтому будет оборудована стоянка для посетителей и отдельная стоянка для сотрудников. Это позволит беспрепятственно передвигаться машинам скорой помощи", - сообщила Сиглаева.
В настоящее время припаркованные у БСМП автомобили иногда мешают выезду карет скорой помощи. В результате увеличивается время, за которое медики могут добраться до места, где нуждаются в их помощи.
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