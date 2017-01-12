Во Владимирской области родители сменили двухлетнему ребёнку имя с Расула на Путин
Во Владимирской области родители сменили своему двухлетнему сыну имя. Сначала мальчика зарегистрировали с именем Расул, однако потом дедушка уговорил назвать внука Путиным, пишет РИА "Новости"
, ссылаясь на заведующую александровским ЗАГСом Екатерину Белоус.
Отмечается, что семья мальчика родом из Таджикистана, а сейчас проживает в деревне Легково Александровского района. Сменить ребенку имя попросил его дедушка, большой поклонник президента РФ.
Полное имя ребенка — Путин Джахонгирович Джураев.
О том, какими именами калининградцы называли родившихся в прошлом году детей, читайте здесь.
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