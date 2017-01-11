Калининградский музей примет участие в национальном конкурсе "Серебряный Лучник"
Фото с сайта Калининградского историко-художественного музея
Калининградский областной историко-художественный музей примет участие в национальном конкурсе "Серебряный Лучник". Об этом сообщает ТАСС
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"Серебряный Лучник" - это премия в области развития общественных связей. Она проходит уже в двадцатый раз, и кроме калининградского музея, заявку подали стартапы, государственные учреждения, частные фирмы, НКО, банки и другие заведения. Заявки на участие принимаются до 15 января.
Проекты будут оцениваться в девяти номинациях, а 17 февраля назовут победителей.
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