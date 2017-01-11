Калининградский музей примет участие в национальном конкурсе "Серебряный Лучник"

Калининградский областной историко-художественный музей примет участие в национальном конкурсе "Серебряный Лучник". Об этом сообщает ТАСС

"Серебряный Лучник" - это премия в области развития общественных связей. Она проходит уже в двадцатый раз, и кроме калининградского музея, заявку подали стартапы, государственные учреждения, частные фирмы, НКО, банки и другие заведения. Заявки на участие принимаются до 15 января.

Проекты будут оцениваться в девяти номинациях, а 17 февраля назовут победителей.