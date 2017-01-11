СМИ: ФСБ смогла взломать Telegram, и теперь его использование небезопасно
Сотрудники ФСБ России смогли взломать мессенджер Telegram, разработанный Павлом Дуровым. Об этом говорится в докладе
бывшего агента британской разведки, который сначала оказался у американских спецслужб, а потом был опубликован BuzzFeed.
Согласно тексту доклада, ФСБ заинтересовалась мессенджером из-за того, что его используют политические активисты и оппозиционеры. Автор делает акцент на том, что теперь использование Telegram небезопасно.
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