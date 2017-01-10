Росгвардия хочет запретить продажу травматического оружия

Эксперты Росгвардии хотят запретить продажу травматического оружия. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на свои источники в спецслужбах и правоохранительных органах.



Сотрудники готовят предложения по изменениям в российском оружейном законодательстве. Речь идёт о законе "Об оружии" и подзаконных актах. По данным журналистов, из-за травматического оружия в России за год гибнут десятки человек.



Кроме того, эксперты предлагают изменить порядок сдачи экзаменов при перерегистрации оружия.



"Гражданин, получающий впервые разрешение на приобретение гражданского огнестрельного оружия, помимо медицинских справок и справки от участкового, обязан сдать теоретический и практический экзамены — продемонстрировать знания оружейного законодательства и навыки владения своим оружием", — говорится на сайте издания.



Перерегистрацию Росгвардия предлагает проводить каждые десять лет. Зато количество длинноствольного оружия, разрешённого к хранению или использованию, эксперты хотят увеличить в два раза.