Росгвардия хочет запретить продажу травматического оружия

Эксперты Росгвардии хотят запретить продажу травматического оружия. Об этом сообщает "Российская газета"
со ссылкой на свои источники в спецслужбах и правоохранительных органах.
Сотрудники готовят предложения по изменениям в российском оружейном законодательстве. Речь идёт о законе "Об оружии" и подзаконных актах. По данным журналистов, из-за травматического оружия в России за год гибнут десятки человек.
Кроме того, эксперты предлагают изменить порядок сдачи экзаменов при перерегистрации оружия.
"Гражданин, получающий впервые разрешение на приобретение гражданского огнестрельного оружия, помимо медицинских справок и справки от участкового, обязан сдать теоретический и практический экзамены — продемонстрировать знания оружейного законодательства и навыки владения своим оружием", — говорится на сайте издания.
Перерегистрацию Росгвардия предлагает проводить каждые десять лет. Зато количество длинноствольного оружия, разрешённого к хранению или использованию, эксперты хотят увеличить в два раза.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.