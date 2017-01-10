Усадьбу под Черняховском, в которой умер Барклай-де-Толли, продадут за долги владельца
Усадьбу в посёлке под Черняховском, получившую известность благодаря тому, что в ней умер князь Михаил Богданович Барклай-де-Толли, собираются продать из-за долгов владельца — обанкротившегося бизнесмена Виктора Батурина, который приобрёл недвижимость в 2003 году.
Как пишет Интерфакс
, под опись попали 25 объектов в Курской, Калининградской, Пензенской и Белгородской областях, в числе которых 9 земельных участков, два дома, несколько зданий, конюшня.
Изначально бизнесмен должен вернуть 8,078 млн рублей. В третью очередь кредиторов включена задолженность Батурина перед "Россельхозбанком" в размере 26,2 млн рублей, ООО "Портал-Строй" — 15,6 млн рублей, УФНС — 16,2 млн рублей.
Суд признал Батурина банкротом и ввёл в отношении него процедуру реализации имущества гражданина на срок 6 месяцев — до 28 января 2017 года. Кредиторы обанкротившегося российского бизнесмена собираются обратиться в суд и продлить процедуру продажи имущества должника.
Напомним, в апреле 2013 года калининградские приставы арестовали
имущество бизнесмена Виктора Батурина в посёлке Нагорное (бывший Штилитцен) Черняховского района. Шурин экс-мэра Москвы не вернул своей бывшей жене Яне Рудковской 5 миллионов долларов, в результате под арест попали принадлежащие ему земельные участки и усадьба в посёлке Нагорное, где весной 1818 года скончался знаменитый русский полководец Барклай-де-Толли. Сейчас Батурин отбывает семилетний срок за мошенничество, арестованная приставами уникальная усадьба разрушается.
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