В России ввели новые штрафы за неоплаченные из-за отсутствия уведомлений налоги
В 2017 году россиян, которые не платили налоги за находящиеся в их собственности дачи, квартиры, земельные участки и другую недвижимость из-за того, что не получали уведомлений из налоговых органов, будут штрафовать. Об этом сообщает
"Российская газета".
Сумма штрафа в 2017 году составит 20% от неуплаченной суммы налога.
Закон, согласно которому отсутствие налоговых уведомлений не является уважительной причиной по неуплате налогов вышел в стране в 2014 году. Граждане до 31 декабря года следующего за налоговым периодом должны были уведомить налоговых инспекторов о машинах и недвижимости, которой они владеют.
Теперь граждан, которые проигнорировали такое требование, могут быть привлечены к ответственности.
Начиная с текущего года при получении от россиян информации об объектах-невидимках, сотрудники налоговых органов по совокупности будут рассчитывать налоги за три предыдущих календарных года, но не ранее возникновения права собственности.
Напомним, что срок уплаты имущественных налогов за 2015 год истёк 1 декабря 2016 года. Со второго декабря на сумму долга начали начислять пени.
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