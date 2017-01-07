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Главная Новости Общество

В России ввели новые штрафы за неоплаченные из-за отсутствия уведомлений налоги

15:09
  3778 2
  • Фото из архива Клопс.Ru
Фото из архива Клопс.Ru
В 2017 году россиян, которые не платили налоги за находящиеся в их собственности дачи, квартиры, земельные участки и другую недвижимость из-за того, что не получали уведомлений из налоговых органов, будут штрафовать. Об этом сообщает "Российская газета".

Сумма штрафа в 2017 году составит 20% от неуплаченной суммы налога.

Закон, согласно которому отсутствие налоговых уведомлений не является уважительной причиной по неуплате налогов вышел в стране в 2014 году. Граждане до 31 декабря года следующего за налоговым периодом должны были уведомить налоговых инспекторов о машинах и недвижимости, которой они владеют.

Теперь граждан, которые проигнорировали такое требование, могут быть привлечены к ответственности.

Начиная с текущего года при получении от россиян информации об объектах-невидимках, сотрудники налоговых органов по совокупности будут рассчитывать налоги за три предыдущих календарных года, но не ранее возникновения права собственности.

Напомним, что срок уплаты имущественных налогов за 2015 год истёк 1 декабря 2016 года. Со второго декабря на сумму долга начали начислять пени.

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2 комментария Правила комментирования

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avatar
И снова Уважаемый!
И снова Уважаемый! #
16:16

В России ввели новые штрафы за неоплаченные из-за отсутствия уведомлений налоги

Вы хоть заголовок сами читаете? Или узбека в редакторы наняли?
Ответить Цитировать
И снова Уважаемый!
И снова Уважаемый! #
16:19

Теперь граждан, которые проигнорировали такое требование, могут быть привлечены к ответственности.

А это? Вы хоть перечитывайте сначала что накопипастили!
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