Человеческий фактор: Украина запретила первый в 2017 году российский сериал

На Украине у российского сериала "Человеческий фактор" отозвали государственную регистрацию. Как сообщает Lenta.Ru , информация об этом появилась во вторник, 3 января, на сайте Государственного агентства страны по вопросам кино.

У режиссёра сериала также было отозвано прокатное удостоверение - сообщается, что в предоставленных им документах были обнаружены недостоверные сведения.

В декабре 2016 года Госкино уже запрещало российский сериал, а в ноябре того же года отозвали регистрацию семи сериалов из России. Всего с августа 2014 года на Украине запретили более 400 российских кинокартин.