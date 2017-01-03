Человеческий фактор: Украина запретила первый в 2017 году российский сериал
На Украине у российского сериала "Человеческий фактор" отозвали государственную регистрацию. Как сообщает Lenta.Ru
, информация об этом появилась во вторник, 3 января, на сайте Государственного агентства страны по вопросам кино.
У режиссёра сериала также было отозвано прокатное удостоверение - сообщается, что в предоставленных им документах были обнаружены недостоверные сведения.
В декабре 2016 года Госкино уже запрещало российский сериал, а в ноябре того же года отозвали регистрацию семи сериалов из России. Всего с августа 2014 года на Украине запретили более 400 российских кинокартин.
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