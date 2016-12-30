В 2016 году в Калининградской области рождаемость превысила смертность

За прошедший год в Калининградской области зафиксирована прибыль населения. Как сообщает Калининградстат, это число составило 28 человек.

Количество родившихся в 2016 году на 157 человек меньше, чем за предыдущий год, однако количество умерших тоже сократилось - на 600 человек.