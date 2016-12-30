СМИ: Константин Райкин госпитализирован в НИИ Склифосовского
Фото: сайт театра "Сатирикон"
Художественный руководитель театра "Сатирикон" Константин Райкин госпитализирован в НИИ Склифосовского. Об этом сообщает "Медуза
", ссылаясь на источники телеканала 360.
В настоящий момент сведения о причинах госпитализации отсутствуют. Ранее, 28 декабря, в ходе гастролей в Тобольске Райкин повредил ногу и перенёс операцию.
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