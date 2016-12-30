Своя чужая собака: калининградка сделала ДНК-тест овчарке, чтобы доказать в суде свои права на неё

В Калининградской области у двух семей развернулись нешуточные баталии за одну собаку. Делёжка немецкой овчарки уже привела участников истории в суд, а самому животному даже пришлось пройти ДНК-тест. Корреспондент Клопс.Ru поговорил с одной из участниц конфликта, чтобы выяснить все подробности этой непростой истории.

Радость и беда

Всего два летних месяца махом перевернули жизнь Ольги Михайловой из Пионерского. Первого июня мать двоих детей вместе со своим гражданским мужем отправилась покупать щенка немецкой овчарки в питомник, расположенный в посёлке Чехове. Уже в начале августа у женщины не было ни любимого мужчины, ни собаки.

"Мы с супругом давно решили, что заведём собаку, и с породой тоже сразу определились. Все организационные вопросы Саша взял на себя. Поэтому я даже толком не вникала во всё: документов на Геру (а именно так муж назвал купленную нами пятимесячную сучку) мы не оформляли и клейма не ставили... Нам же не для разведения или выставок собака нужна была, а для души", — вспоминает Ольга.

На следующий день, после того как Геру привезли домой, Александр успел утром выгулять овчарку. Ближе к вечеру он попал в страшное ДТП. Три недели мужчина пробыл в реанимации. Всё это время за собакой ухаживала Ольга.

Конечно, мне было трудно: и дети (старшему двенадцать лет, а младшенькому — всего пять. — Прим. ред.), и муж в тяжёлом состоянии, и собака... Но благодаря Гере даже как-то отвлекались всей семьёй от проблем. Она успела стать нам родной... — уверяет Ольга.

Несмотря на усилия медиков и надежды близких, Александр скончался от последствий полученных в ДТП травм. Не успела Ольга отойти после похорон супруга, как заболели дети, поэтому Геру решено было на время отвезти к родственникам в посёлок Сосновка, где собака частенько бывала в гостях вместе со своими хозяевами.

"Я попросила брата присмотреть за Герой, пока не разгребу свои проблемы. Собака его знала, и там, в посёлке, у них дом с собственной территорией, поэтому я посчитала, что Гера в период временного переезда будет чувствовать себя вполне комфортно. Если бы я тогда знала, что и это закончится для моей семьи бедой..." — говорит женщина.

Ещё одно несчастье

Первого августа брат Ольги вывел Геру погулять, а после принял решение не заводить её обратно в дом. Мужчина оставил собаку дожидаться своего возвращения с работы во дворе, а сам поторопился в сторону остановки общественного транспорта.

Ему срочно надо было отъехать по делам. Он накинул на что-то поводок, но Гера вырвалась как-то и побежала вслед за ним. Он заметил её, уже запрыгивая в автобус, но понадеялся, что собака развернётся и пойдёт обратно к дому: путь-то ей был хорошо знаком. Однако, вернувшись через несколько часов, брат Геры во дворе так и не обнаружил, — вздыхает Ольга.

В поисках собаки мужчина безрезультатно прочёсывал окрестности до поздней ночи. Он продолжал разыскивать Геру в течение пяти дней. Несмотря на то что посёлок Сосновка довольно небольшой, следов сбежавшей овчарки обнаружить никак не удавалось. Потом кто-то из соседей рассказал, что видел знакомую жительницу посёлка Зинаиду (имя изменено — Ред.), которая вела к себе домой на поводке подходящую под описание собаку как раз в то время, когда пропала Гера.

Брат побежал по указанному адресу, но девушки, о которой говорили соседи, дома не было. Дверь открыла мать, которая наотрез отказалась показать брату собаку и сообщила, что мы должны решать этот вопрос непосредственно с Зинаидой, — рассказывает Ольга.

Долгая дорога в суд

На следующий день в гости к девушке пожаловала уже почти вся семья Михайловых. Однако Зинаида заявила, что собаку она не покажет ни при каких условиях, так как это её животное. Оказалось, что примерно год назад девушка обзавелась немецкой овчаркой, которая исчезла как раз в тот период времени, когда Ольга привезла Геру брату.

"Эта Зинаида утверждала, что это мы забрали себе её собаку, а она только вернула домой собственное животное. Никаких документов и доказательств того, что она говорит правду, у неё, конечно же, не было", — говорит Ольга.

Женщина отправилась к участковому, в присутствии которого Зинаиде всё-таки пришлось показать собаку. Только выбежав из-за двери, овчарка, виляя хвостом, бросилась к Ольге.

Собака стала прыгать возле меня, радоваться... В это время участковый смотрел на фотографии Геры, сделанные на мой телефон, и сверял приметы с живой собакой, — рассказывает женщина.

Полицейский согласился, что овчарка очень похожа на Геру, и признался, что склонен верить словам Ольги. Зинаида же заявила, что всё это ерунда и домыслы, поэтому отдавать собаку она не намерена.

"Участковый мне сказал, что я не могу вот так взять и забрать собаку, потому что Зинаида может написать на меня заявление о краже — и будет с точки зрения закона права", — говорит Ольга.

После были и другие визиты Ольги в компании с полицейскими в дом Зинаиды, но все они заканчивались одинаково: девушка не желала решать вопрос полюбовно и отдавать овчарку, продолжая настаивать, что та всегда была её питомцем.

Даже после того как приехавший из Калининграда кинолог осмотрел собаку и по состоянию зубов констатировал, что ей нет ещё и года, а это означает, что она не может быть собакой Зинаиды, девушка не признала себя неправой.

Гера мне дорога и как память о муже, и как то самое животное, которое вылечило моего младшего сынишку Кирилла, которому сейчас пять лет, от кинофобии. Бояться собак сын начал после того, как несколько лет назад на него попытались накинуться бездомные псы, — поясняет Ольга. — Я предлагала Зинаиде отдать мне Геру, а взамен потом подарить ей щеночка, но та заняла категоричную позицию. У меня не оставалось выбора: я решила идти в суд, чтобы вернуть любимую всей нашей семьёй собаку. Спасибо родне, которая меня поддержала и помогла материально это организовать.

Доказательство родства

В начале сентября Ольга уже отнесла исковое заявление в суд. Началась череда слушаний, на которые были приглашены различные свидетели, показания большинства из них были в пользу заявительницы.

Заводчица из Чехова определила, что предъявленная собака — это тот самый щенок, которого приобрели в её питомнике. Соседи признали в ошейнике и поводке, надетом на собаку, аксессуары, которые Михайловы приобрели когда-то для Геры. Кинолог повторил свои выводы относительно молодого возраста собаки.

Однако Зинаида стояла на своём: это всё "аффилированные Михайловыми люди", поэтому их свидетельским показаниям верить нельзя. Так как в любом случае все свидетельства стопроцентной гарантии принадлежности собаки именно Ольге не давали, то суд порекомендовал сделать ДНК-тест, чтобы с уверенностью можно было сказать: разбирательства идут в отношении собаки, купленной в чеховском питомнике.

Взяв соскобы с брыльев собаки и её предполагаемой матери из питомника, ветеринары отправили материалы на исследование в Санкт-Петербург. Данную процедуру, как истице, пришлось оплатить Ольге. Обошлось это женщине относительно недорого — в 4,5 тысячи рублей.

Всего, конечно, мне за время судебных разборок потратить пришлось гораздо больше: я и своим свидетелям затраты на дорогу должна была компенсировать, и адвокату заплатить... А ещё мне за свой счёт пришлось поставить клеймо на собаке, чтобы в последний момент Зинаида не привела на ДНК-тест другую овчарку, — перечисляет Ольга.

Результаты сверки собачьих ДНК показали, что они являются друг другу самыми близкими родственниками. Суд таким доказательством правоты Ольги остался удовлетворён и 29 декабря 2016 года вынес решение о признании прав истицы на собаку законными, а значит, Зинаида должна вернуть овчарку семье Михайловых. Но девушка, которая до сих пор держала у себя собаку, подала апелляционную жалобу. Основным доводом Зинаиды явилось предположение, что большинство овчарок в регионе так или иначе являются друг другу родственниками, поэтому не исключено, что и её овчарка вполне могла быть взята в том же питомнике, что и Гера.

"Получается, что все потраченные мной усилия и средства пока ни к чему не привели, впереди очередные судебные тяжбы. А собака в это время живёт у других людей. Но я надежды не теряю, потому что знаю: правда на моей стороне. Гера обязательно вернётся к нам!" — заключила Ольга.