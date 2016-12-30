В Калининградском зоопарке орангутана Бенджамина познакомили с новой семьёй (видео)

В Калининградском зоопарке орангутана по кличке Бенджамин познакомили с самкой Ноной и её детёнышем Цезарем. Об этом сообщает пресс-служба зоосада.

Их первая встреча состоялось 20 декабря под пристальным вниманием сотрудников зоопарка и ветеринарных врачей. Специалисты следили за каждым шагом животных.

Самую большую активность проявил маленький Цезарь. Сначала он пытался задеть Бенджамина канатом, забирал его вещи, дразнил, плевался водой. В результате взрослому самцу несколько раз пришлось показать зубы. Цезарь успокоился и даже начал подражать старшему орангутану. Сейчас Бенджамин спокойно реагирует на прикосновения детёныша.

Нона же пока очень внимательно приглядывается к Бенджамину, но не старается познакомится поближе. Сейчас орангутаны встречаются дважды в день. Постепенно время их общения увеличивается.

21-летняя самка Нона и её пятилетний детёныш Цезарь прибыли в Калининградский зоопарк из Московского зоопарка 28 июня этого года. В октябре из датского зоопарка в Ольборге в Калининград приехал 18-летний самец Бенджамин. Предполагается, что в будущем они составят с Ноной размножающуюся пару.