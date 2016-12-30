На Северной горе в Калининграде после урагана затопило район частной застройки (фото)

На Северной горе в Калининграде после урагана, который бушевал в нашем регионе в минувшие выходные, затопило район частной застройки.



Улицы товарищества собственников недвижимости "Искра" в Ленинградском районе буквально ушли под воду: залиты земельные придомовые участки и даже первые этажи некоторых домов. Накануне, 29 декабря, об этом Клопс.Ru сообщили в городской администрации.



Разбираться в причинах подтопления в микрорайон выехали представители МП КХ "Водоканал" и МБУ "Гидротехник".



Как сообщил редакции пресс-секретарь МП "Водоканал" Александр Небесихин, чтобы установить причины потопа, в нескольких местах были взяты пробы воды, по составу которой определяется источник возможной утечки.



"Наши специалисты пришли к выводу, что примесей водопроводной воды с хлором в пробах нет, а значит, городской водопровод к подтоплению "Искры" не имеет отношения", — сообщили в Водоканале.



Директор МБУ "Гидротехник" Алексей Мойса уверяет, что причина стихийного бедствия — сами жители "Искры", которые, развернув на своей территории активное строительство, нарушили всю имеющуюся дренажную систему.



"Дачное общество находится на месте старых немецких садов, вода здесь отводилась по системе дренажа и каналов, — прокомментировал ситуацию Алексей Мойса. — Посреди общества был пруд, в который стекалась вода, а затем уходила в ручей. Оттуда стоки шли в городскую сеть. Когда дачное общество начали хаотично застраивать, уничтожили систему дренажа и канавы. В результате вода в пруду стала подниматься и выходить из берегов, а уходить ей некуда".



Алексей Мойса отметил, что за границами ТСН "Искра" дренажная система в порядке, ручей почищен, но вода туда не доходит.



По словам директора МБУ "Гидротехник", специалисты их компании не вправе и не должны проводить работы на частной территории общества, однако они готовы помочь жителям найти техническое решение проблемы.



"Мы посоветовали людям провести общее собрание собственников недвижимости и обсудить план действий по восстановлению дренажа. Наша организация готова бесплатно составить план работ, сделать проект системы, помочь людям техникой и специалистами. Но все работы в границах ТСН должны организовывать и оплачивать сами собственники", — заключил Алексей Мойса.