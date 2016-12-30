В праздники калининградские аварийные службы будут работать круглосуточно (список телефонов)
Фото пресс-службы администрации Калининграда
В период празднования Нового года и Рождества — с 31 декабря 2016 года по 9 января 2017 года — аварийные бригады жилищно-коммунальных служб и предприятий Калининграда будут работать в круглосуточном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Во всех организациях, отвечающих за снабжение горожан теплом, горячей и холодной водой, электроэнергией, днём и ночью будет организовано круглосуточное дежурство специалистов-ремонтников и руководящего состава. В каждой жилищно-эксплуатационной организации должны дежурить сантехники, электрики, сварщики и другие мастера, которые должны оперативно реагировать на заявки жителей. В администрации Калининграда также назначены ответственные должностные лица. Они ежедневно будут координировать деятельность городских служб.
По проблемам тепло-, водоснабжения и другим аварийным ситуациям в праздники жители Калининграда могут обращаться круглосуточно по телефонам:
— единая дежурно-диспетчерская служба: 596-400;
— диспетчерская МП "Калининградтеплосеть": 667-105, 667-107;
— диспетчерская МП "Водоканал": 667-667;
— диспетчерская ОАО "Янтарьэнерго": 464-614, 461-506.
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