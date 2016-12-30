Ярошук извинился перед калининградцами за нереализованные проекты
Глава Калининграда Александр Ярошук в пятницу, 30 декабря, в эфире радио "Комсомольская правда — Калининград" попросил у калининградцев прощения за те проекты, которые он пообещал реализовать, но не выполнил.
"И я действительно знаю, что надо было сделать. Очень много было сделано для реализации обещанного. Возьмём те же проекты по дорогам, и они лежат, потому что в стране нет экономической возможности. Я не сделал парки. Макс-Ашманн-парк хочется доделать, сделать парк "Южный". Он очень нужен калининградцам, и был подготовлен проект ландшафтного парка. Он стал бы украшением города", — сказал мэр.
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