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Главная Новости Общество

В Калининградской области за год стало на 70% больше садов

18:52
  378 1
  • Фото из архива Клопс.Ru
Фото из архива Клопс.Ru
За прошедший год прощадь садов и ягодников в области увеличилась на 70%. Такие цифры приводит министерство сельского хозяйства региона.
 
Как отметила врио министра сельского хозяйства Наталья Шевцова, развитию промышленного садоводства отводится значительная роль в процессе импортозамещения. За год в области высадили около 240 гектаров садов и ягодников, а общая площадь таких насаждений в регионе составляет почти 600 гектаров. Более 80% площади приходится на яблоневые сады, остальное место занимают ягодники, грушевые сады и клубника. 
 
В первом промышленном саду области, созданным фермерским хозяйством "Калина" в Черняховском городском округе, в этом году начался первый сбор - 97 тонн яблок. А общий сбор фруктов в регионе составил 140 тонн, ягод - 100 тонн.
 

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1 комментарий Правила комментирования

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АлександрБарадона
Барадона Александр #
20:02
"В Калининграде за год стало на 70% больше садов" -для  автора  нет  разницы  между  городом  и  областью.
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