Добрых дел мастер: 16 историй о том, как калининградцы помогли незнакомым людям в 2016 году



Деньги с доставкой на дом

Незнакомые люди привезли калининградцу потерянные им документы и деньги прямо домой.

"Это случилось 20 октября 2016 года в Калининграде, недалеко от кафе, что находится в районе улицы Гайдара. Днём я потерял бумажник, в нём были документы, деньги. Спохватившись, ничего не нашёл... Конечно, расстроился, но ничего не поделаешь. В пятницу занимался восстановлением документов на машину. А в воскресенье вечером случилось чудо! В наше очень меркантильное время, полное недоверия и агрессии, супружеская пара вернула мне бумажник (привезли домой), в котором всё было в целости и сохранности: и водительское удостоверение, и документы на машину, и деньги. От неожиданности, что есть ещё порядочные люди на свете, не успел спросить ни имени, ни фамилии людей. Находясь в состоянии лёгкого шока, не спросил даже их номера телефона. Теперь хочу поблагодарить вас. Прошу откликнуться. Ещё раз огромное спасибо", — написал Юрий в группе Клопс.Ru "ВКонтакте".

Полетели комментарии. Одни люди удивлялись тому, что сейчас кто-то удивляется человеческой порядочности. Другие корили автора поста за то, что тот сразу не отблагодарил семейную пару. Были и те, кто припоминал, как сам когда-то что-то потерял, но никто им этого вернуть и не подумал. А кто-то даже рассказал о том, как возвращал найденные вещи их владельцам, но в ответ не только не получал благодарности, но ещё и был заподозрен в вымогательстве.

Охотники за автомобилем

В мае этого года пользователи соцсети помогли вычислить местоположение угнанного у калининградцев автомобиля.

"Вчера угнали машину, которая является кормилицей для мамы и сына. Они в ней очень нуждаются. Помогите, если кто-то её где-то видел. Пишите мне в личных сообщениях или звоните", — написала Светлана.

В ответ посыпались сообщения: горожане дружно вспоминали, где недавно видели данную машину, давали советы по поиску и даже предлагали объявить сбор средств на новый автомобиль. Проверив все адреса, на которые указывали калининградцы, и обследовав окрестности, владельцы наконец отыскали свой автомобиль.

"Ну вот и нашлась! Есть Бог на свете и хорошие люди. Может, и благодаря нашей огласке побоялись, кинули. Если она даже и 35 тысяч стоит, но для кого-то и такая сумма бывает неподъёмная. Всем огромное спасибо за внимание и участие! Отдельная благодарность девушке с собакой, которая позвонила, когда обнаружила нашу машинку. Дай Бог вам всего наилучшего!" — написали владельцы машины.

Именно благодаря той самой калининградке, которая, гуляя с собакой, заметила красный автомобиль, на место оперативно приехали его хозяева, а следом и полицейские.

"Полицейские сняли отпечатки пальцев и вернули нам машину. Сейчас мы её уже продали и купили новую. Я до сих пор вспоминаю с благодарностью всех, кто оказался неравнодушен к нашей беде, ведь для меня и моего 12-летнего сына машина просто необходима", — рассказала Клопс.Ru Светлана.

Драгоценная находка

Минувшим летом калининградка целый месяц искала владелицу драгоценности, которую подобрала на улице.

"Добрый день, друзья! В Пионерском, недалеко от Сбербанка, месяц назад я нашла золотой браслет с кулончиком. Я всё ещё не отчаиваюсь и пытаюсь найти хозяйку. На фото сама цепочка, отдам тому, кто опишет кулон", — написала в паблике Клопс.Ru Валентина.

Большинство пользователей соцсети принялись хвалить автора поста за честность, а кто-то даже вдохновился поступком Валентины и тоже решил выложить в интернет фото найденной когда-то драгоценности. Были и такие люди, которые советовали сдать браслет в ломбард или предполагали, что девушка решила его вернуть только после того, как узнала о его низкой стоимости.

Пока калининградцы кидали ссылки на страницы возможных хозяек браслета и устраивали "аукцион" на его покупку, отыскалась законная владелица ювелирного изделия. Об этом — вместе с благодарностями за помощь — поспешила сообщить в комментариях сама Валентина.



"Непотерянный" фотоаппарат

Калининградец решил отыскать владельца фотоаппарата, найденного два года назад, по сохранившимся в памяти устройства фотографиям, но история закончилась довольно неожиданно.



"Уважаемые подписчики Клопс.Ru, давным-давно был найден этот фотоаппарат. Теперь множество людей сидит в интернете, и я думаю, что найти владельца стало намного проще. Я верю, что вещи должны возвращаться к своим законным владельцам. Если вы знаете этих девушек на фото, то давайте найдём владельца этого фотоаппарата. Пусть даже и спустя 2 года.



P.S. Не возмущайтесь, что фотографировал экран, просто было лениво скидывать фотографии на компьютер, а фотки находятся во внутренней памяти фотоаппарата", — P.S. Не возмущайтесь, что фотографировал экран, просто было лениво скидывать фотографии на компьютер, а фотки находятся во внутренней памяти фотоаппарата", — написал в паблик Клопс.Ru Назар.

Моментально пошёл отклик: люди узнавали девушек на фото или предполагали, кто это может быть, а также хвалили или ругали автора поста.

"Всем спасибо, нашлась девушка слева. С ней уже связался. Она написала, что свяжется с владельцем фотоаппарата", — в итоге отписался Назар.

Казалось бы, хозяйка нашлась — и дело "закрыто". Однако это был далеко не конец, история вышла куда запутанней, чем это выглядело на первый взгляд.

"Владелец фотоаппарата нашёлся, но он оказался близким родственником "нашедшего" фотоаппарат. Было дело так: ко мне пришла подруга и спросила, сколько может стоить данный фотоаппарат. Она рассказала, что этот фотоаппарат нашёл её племянник и отдал ей. Он и лежал у неё где-то два года. Я предложил найти владельца этого фотоаппарата (всё-таки вещь чужая) через соцсети, на что она согласилась. Позже выяснилось, что этот фотоаппарат молодому человеку подарили, а он зачем-то выдумал для дарителя историю о его пропаже и отдал своей тёте", — рассказал Клопс.Ru Назар.

Привет из "Бедронки"

Сотрудники польского супермаркета передали калининградцу сумочку с документами его земляка, чтобы тот по возвращении на родину попытался вернуть её владельцу.

"Всем доброго дня! Ищу хозяина документов, который 18 октября 2016 года забыл в Бранево, в магазине "Бедронка", водительские права и сумочку с карточками. На кассе меня попросили их передать. Кто его знает, прошу вас сообщить ему: документы находятся у меня", — написал Максим объявление в паблик Клопс.Ru.

Как ни удивительно, но в адрес автора поста не последовало ни одного негативного комментария. В основном люди восхищались его поступком и порядочностью иностранных кассиров, а также немного корили за безалаберность хозяина портмоне.

Общими усилиями и перепостами хозяина портмоне удалось отыскать.

"Дело в том, что я знаком с кассирами этого магазина, поэтому они не побоялись мне доверить чужие документы. Участники паблика Клопс.Ru мне помогли отыскать владельца. Я написал ему, что документы у меня. Он был доволен, когда узнал об этом. Позже мы с ним встретились, я ему всё отдал в руки. Он спросил, сколько он мне должен, а я ему сказал, что ничего не надо и мне особого труда не составило привезти их из Польши", — рассказал Клопс.Ru Максим.



Мужик сказал — мужик сделал

Калининградец срезал торчащую из земли трубу, об которую, по словам горожанки, спотыкались пенсионеры и дети.



"На улице Генделя (на въезде во двор поликлиники), прямо посреди тротуара торчит еле заметный кусок бывшей металлической ограды. На моих глазах периодически спотыкаются и падают малыши, пожилые люди. Вечером её вообще не видно, а по этому маршруту много стариков в поликлинику ходит... В гололёд же вообще жуть... Кто-нибудь из мужчин, помогите срезать этот кусочек металла!" — "На улице Генделя (на въезде во двор поликлиники), прямо посреди тротуара торчит еле заметный кусок бывшей металлической ограды. На моих глазах периодически спотыкаются и падают малыши, пожилые люди. Вечером её вообще не видно, а по этому маршруту много стариков в поликлинику ходит... В гололёд же вообще жуть... Кто-нибудь из мужчин, помогите срезать этот кусочек металла!" — написала в паблике Клопс.Ru Ольга.

Как только эта просьба была опубликована, добрая половина пользователей разразилась праведным гневом насчёт нежелания пенсионеров и школьников смотреть под ноги. Другие, наоборот, стыдили сильный пол за пассивность и желание свалить всю ответственность на чиновников.

"Бабоньки, может, сами соберемся да спилим этот кусок железа ко всем чертям? Русская баба сильна и могуча... P.S. Если бы ЖКХ было до железки дело, они бы её давно устранили. А так — пусть люди спотыкаются: рядом же больничка", — предложила в комментариях Юлия.

Но тут нашёлся дельный мужчина, который просто написал: "Жалоба принята. Устраним в ближайшее время". Спустя некоторое время мужчина выложил фотографию того же места, где кусок трубы уже был спилен. Автору поста-просьбы оставалось только поблагодарить незнакомца.

Кровавая история

В ноябре этого года горожане помогли больному мальчику, которому срочно требовалось переливание крови.

"Добрый вечер, калининградцы! Моему родному человечку, моему сыночку, нужна кровь (вторая положительная). Сдавать в областной больнице, в отделении пульмонологии. Буду всем очень благодарна!" — обратилась Галина к пользователям паблика Клопс.Ru.

Судя по количеству готовых помочь в данной ситуации, всего за несколько дней калининградцы насобирали такой запас донорской крови, что его хватит на спасение не одного человека. Причём откликнулись на сообщение не только люди с указанной группой крови.

"Спасибо неравнодушным людям, которые пришли на станцию переливания крови в областную больницу и сдали кровь. Звонят до сих пор, предлагая свою помощь. Хочу поздравить всех калининградцев с Новым, 2017 годом! Пожелать крепкого здоровья, успехов во всём и всегда. Храни вас Господь!" — передала через Клопс.Ru слова благодарности Галина.

Двери есть, их не может не быть

Жителям посёлка Малинники в Гурьевском районе, которые своими силами решили организовать в подвале спортзал для молодёжи, калининградцы безвозмездно подарили сейф-дверь.

"Здравствуйте! Есть ли у кого-нибудь ненужная или старая входная дверь? Желательно металлическая. Дверь нужна для небольшого спортзала. Есть помещение, но пока нет возможности что-либо покупать. Дверь со временем смогу вернуть", — написал Валерий.

Колких замечаний типа "ну уж дверь не купить..." было не меньше, чем предложений о помощи. Интересно, что как только стало ясно: для спортзала дверь уже отыскалась, то среди комментаторов нашлись желающие воспользоваться и остальными предложениями.

"Мы через день съездили и забрали предложенную дверь. В спортзал, который мы с разрешения председателя открыли в подвале одного из муниципальных зданий, уже абсолютно бесплатно ходит заниматься молодёжь. Сейчас нам было бы неплохо найти альтруистов, которые согласились бы сделать на стенах зала граффити", — рассказал Клопс.Ru Валерий.

Пропала дворняга

"Добрый день! Помогите, пожалуйста, найти собак, дворняжек! Может, кто видел в районе посёлков Долгоруково, Дубровка или Нагорное в Багратионовском районе. Периодически собаки выходят на охоту в поля. Три года назад подобрали на дороге и оставили у себя одну из них. Стала родной. Маленькая, чёрная с подпалым, и кончик хвостика белый, как маячок. Она очень упитанная, хромает на переднюю лапку. Отзывается на кличку Дина. С ней были маленький рыжий щенок и большой рыжий пёс. Вечером вчера и сегодня утром ездил везде, звал, искал — тишина! Помогите, может кто видел их", — написал в паблике Клопс.Ru Роман.

Жители области моментально отреагировали и практически составили карту передвижения псов. До того чтобы вычислить нынешнее местонахождение собак, оставалось совсем немного... Но животные вернулись домой самостоятельно. Несмотря на это, семья, которая разыскивала пёсиков, очень признательна всем, кто помогал.

"Мы с супругом очень удивились тому, сколько людей откликнулось: горожане звонили, писали и рассказывали, где они видели пёсиков, и давали нам свои советы", — рассказала Клопс.Ru Ирина.

Ремонт погорельцам

В августе калининградцы собрали стройматериалы, деньги и рабочую силу, чтобы сделать ремонт в детской комнате, пострадавшей от пожара.

"Уважаемые жители города и области! Прошу помочь семье, попавшей в трудную жизненную ситуацию. В субботу, 27 августа, в квартире по адресу Сибирякова, дом 54, произошёл пожар. Сгорела вся детская комната. Семья нуждается в стройматериалах. Может быть, кто-то сможет помочь сделать ремонт в комнате бесплатно. Я вставляю окно за счёт средств, собранных соседями. Прошу откликнуться всех неравнодушных людей! Помощь нужна детям!" — написала Надежда.

Как всегда, в случае если речь идёт о материальной поддержке, пользователи начали комментировать объявление неоднозначно. Однако большинство горожан моментально начали перечислять, что они готовы прямо сейчас привезти погорельцам: шпаклёвку, обои, краски и прочие стройматериалы. Среди неравнодушных были как обычные граждане, так и владельцы специализированных магазинов.

"Всё собрали! Спасибо огромное всем, кто помог и не остался в стороне!" — этим сообщением от Надежды закончилась данная благотворительная акция.

Инструмент для юмориста

Московская КВН-команда "Мега" раздобыла для своего номера, планирующегося к показу на "Голосящем КиВиНе", довольно непопулярный нынче музыкальный инструмент.

"Ребята, у кого есть домбра? Срочно!" — такое объявление появилось в паблике Клопс.Ru.

Чуть позже в комментариях к посту девушка, которая оказалась калининградским гидом-администратором столичной команды, пояснила, что инструмент требуется в качестве реквизита для кавээнщиков.

"Уже буквально через полчаса мы нашли сразу два инструмента и решили взять оба, чтобы уж точно угадать и выбрать самый подходящий. Это были личные инструменты горожан, которые согласились одолжить их нам с условием, что мы вернём их в целости. Ребята из "Меги" были удивлены, что так быстро нам удалось раздобыть сразу несколько относительно редких инструментов", — рассказала Клопс.Ru Юлия.

Оркестр в штанах на лямках

Председателю родительского комитета удалось собрать комплект настоящих музыкальных инструментов для музыкального уголка в детсадовской группе.

"Люди! Может быть, у кого-нибудь лежат дома бесхозные музыкальные инструменты. Очень нужно оформить музыкальный уголок в детском саду. Заранее спасибо от наших деток", — написала в паблик Клопс.Ru Валерия.

Буквально за один день калининградка получила в безвозмездное пользование две гитары, две скрипки, домру, флейту, аккордеон и губную гармошку. Сразу четверо горожан изъявили желание отдать малышам пианино, но поставить в небольшой группе хотя бы один такой громоздкий инструмент не представлялось возможным.

"Хочется сказать, что у нас в городе столько отзывчивых людей! Мы не ожидали, но предложения начали сыпаться в ту же секунду, как было опубликовано объявление. Хочется сказать всем огромное спасибо. Мы всё собрали, и дети счастливы!" — рассказала Валерия.



Ищите бабушку

В сентябре горожане меньше чем за сутки отыскали пенсионерку, которая пропала из больницы скорой медицинской помощи в Калининграде.

"Бабушка нашлась. В тяжёлом состоянии, но жива! Сейчас в БСМП. Огромное спасибо Клопс.Ru за помощь в поисках. Сработали очень быстро. С нами связались и сообщили, что нашли бабушку сразу после публикации на сайте!"

Массаж выходного дня

Горожане помогли польскому предпринимателю, который не мог приехать в Россию из-за приостановки действия МПП, доставить в Калининград товар.

"Мне нужно срочно перевезти кровать для массажа из Ольштына в салон красоты в Калининграде. Нужно это сделать срочно — до конца недели. Новая, сложенная в картонную коробку, с чеком. Я ищу кого-то, кто имеет полную визу для въезда в Шенген и приедет в Ольштын. Конечно, я заплачу. Пожалуйста, свяжитесь со мной в личном сообщении", — написал в паблик Клопс.Ru Жанэк из Польши.

Чуть ниже в комментариях Жанэк пояснил, что курьерская доставка не подходит, потому что так они не успеют привезти кровать в нужный срок.

"Курьерская фирма слишком долго везёт посылку. Нам потребовалось отправить товар до выходных. Мы всегда это делали самостоятельно, но неожиданно были остановлены разрешения МПП, что нам всем усложнило жизнь", — ответил кому-то из недоумевающих калининградцев Жанэк.

Проблема поляка решилась за несколько минут: кто-то из местных жителей мгновенно предложил свои услуги доставки.

"Всем добрым друзьям и коллегам спасибо. Я уже нашёл помощь", — заключил иностранный бизнесмен.

Южный экспресс

В конце июля пассажиры поезда Адлер — Калининград дружно помогали молоденькой калининградке, которая неожиданно почувствовала себя плохо.

"Хочу выразить ещё раз благодарность людям, которые не отвернулись от меня в трудную минуту.

Это было в поезде, возвращавшемся в родной город Калининград из Адлера, 29 июля. На станции в Брянске мне стало плохо. Проводница Даша Новицкая (может быть поправка в фамилии) и начальник поезда (не знаю фамилию и имя), спасибо вам за помощь. Благодарю за то, что среагировали быстро: неоднократно вызывали скорую помощь, которая отказывала. В конце концов приехал реанимобиль, но мне уже стало лучше.

Уточнить у Ольги, что конкретно с ней произошло, не удалось, но в комментариях под её постом один из пользователей предложил вполне подходящее объяснение.

"В поездах сейчас жуть полная, особенно когда стоят на остановках и границах. Температура зашкаливает за 40 градусов. Движения воздуха нет: о вентиляции там не слышали, а про кондиционер и подавно. Ехали сутки как в парилке! Хорошо, что люди отзывчивые да проводники не бездушные, иначе просто капец!" — пояснил Павел.



Кошка-кормилица



"Прошу о помощи! Срочно ищу кормящую кошку. Надо выкормить новорождённого котёнка, который остался без матери, ему всего пару дней.



Помогите спасти кроху! Выхаживаем пока сами, но это очень тяжело. Собака дома, и нет возможности кормить каждые 2-3 часа, так как на работе! Поэтому очень просим помочь бедняге выжить", — Помогите спасти кроху! Выхаживаем пока сами, но это очень тяжело. Собака дома, и нет возможности кормить каждые 2-3 часа, так как на работе! Поэтому очень просим помочь бедняге выжить", — написала в паблике Клопс.Ru горожанка.



В комментариях отклики были разные — начиная от советов использовать "ведро воды" в качестве способа выхода из ситуации и заканчивая рекомендациями выхаживать пушистого зверя детской молочной смесью из пипетки.



Закончились обсуждения поста в этот же день сообщением: "Котёнок нашёл маму-кормилицу! Всем спасибо!".