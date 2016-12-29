Добрых дел мастер: 16 историй о том, как калининградцы помогли незнакомым людям в 2016 году

"Это случилось 20 октября 2016 года в Калининграде, недалеко от кафе, что находится в районе улицы Гайдара. Днём я потерял бумажник, в нём были документы, деньги. Спохватившись, ничего не нашёл... Конечно, расстроился, но ничего не поделаешь. В пятницу занимался восстановлением документов на машину. А в воскресенье вечером случилось чудо! В наше очень меркантильное время, полное недоверия и агрессии, супружеская пара вернула мне бумажник (привезли домой), в котором всё было в целости и сохранности: и водительское удостоверение, и документы на машину, и деньги. От неожиданности, что есть ещё порядочные люди на свете, не успел спросить ни имени, ни фамилии людей. Находясь в состоянии лёгкого шока, не спросил даже их номера телефона. Теперь хочу поблагодарить вас. Прошу откликнуться. Ещё раз огромное спасибо", — написал Юрий в группе Клопс.Ru "ВКонтакте".
"Вчера угнали машину, которая является кормилицей для мамы и сына. Они в ней очень нуждаются. Помогите, если кто-то её где-то видел. Пишите мне в личных сообщениях или звоните", — написала Светлана.
"Ну вот и нашлась! Есть Бог на свете и хорошие люди. Может, и благодаря нашей огласке побоялись, кинули. Если она даже и 35 тысяч стоит, но для кого-то и такая сумма бывает неподъёмная. Всем огромное спасибо за внимание и участие! Отдельная благодарность девушке с собакой, которая позвонила, когда обнаружила нашу машинку. Дай Бог вам всего наилучшего!" — написали владельцы машины.
"Полицейские сняли отпечатки пальцев и вернули нам машину. Сейчас мы её уже продали и купили новую. Я до сих пор вспоминаю с благодарностью всех, кто оказался неравнодушен к нашей беде, ведь для меня и моего 12-летнего сына машина просто необходима", — рассказала Клопс.Ru Светлана.
Драгоценная находка
"Добрый день, друзья! В Пионерском, недалеко от Сбербанка, месяц назад я нашла золотой браслет с кулончиком. Я всё ещё не отчаиваюсь и пытаюсь найти хозяйку. На фото сама цепочка, отдам тому, кто опишет кулон", — написала в паблике Клопс.Ru Валентина.
"Уважаемые подписчики Клопс.Ru, давным-давно был найден этот фотоаппарат. Теперь множество людей сидит в интернете, и я думаю, что найти владельца стало намного проще. Я верю, что вещи должны возвращаться к своим законным владельцам. Если вы знаете этих девушек на фото, то давайте найдём владельца этого фотоаппарата. Пусть даже и спустя 2 года.
"Всем спасибо, нашлась девушка слева. С ней уже связался. Она написала, что свяжется с владельцем фотоаппарата", — в итоге отписался Назар.
"Владелец фотоаппарата нашёлся, но он оказался близким родственником "нашедшего" фотоаппарат. Было дело так: ко мне пришла подруга и спросила, сколько может стоить данный фотоаппарат. Она рассказала, что этот фотоаппарат нашёл её племянник и отдал ей. Он и лежал у неё где-то два года. Я предложил найти владельца этого фотоаппарата (всё-таки вещь чужая) через соцсети, на что она согласилась. Позже выяснилось, что этот фотоаппарат молодому человеку подарили, а он зачем-то выдумал для дарителя историю о его пропаже и отдал своей тёте", — рассказал Клопс.Ru Назар.
"Всем доброго дня! Ищу хозяина документов, который 18 октября 2016 года забыл в Бранево, в магазине "Бедронка", водительские права и сумочку с карточками. На кассе меня попросили их передать. Кто его знает, прошу вас сообщить ему: документы находятся у меня", — написал Максим объявление в паблик Клопс.Ru.
"Дело в том, что я знаком с кассирами этого магазина, поэтому они не побоялись мне доверить чужие документы. Участники паблика Клопс.Ru мне помогли отыскать владельца. Я написал ему, что документы у меня. Он был доволен, когда узнал об этом. Позже мы с ним встретились, я ему всё отдал в руки. Он спросил, сколько он мне должен, а я ему сказал, что ничего не надо и мне особого труда не составило привезти их из Польши", — рассказал Клопс.Ru Максим.
"На улице Генделя (на въезде во двор поликлиники), прямо посреди тротуара торчит еле заметный кусок бывшей металлической ограды. На моих глазах периодически спотыкаются и падают малыши, пожилые люди. Вечером её вообще не видно, а по этому маршруту много стариков в поликлинику ходит... В гололёд же вообще жуть... Кто-нибудь из мужчин, помогите срезать этот кусочек металла!" — написала в паблике Клопс.Ru Ольга.
"Бабоньки, может, сами соберемся да спилим этот кусок железа ко всем чертям? Русская баба сильна и могуча... P.S. Если бы ЖКХ было до железки дело, они бы её давно устранили. А так — пусть люди спотыкаются: рядом же больничка", — предложила в комментариях Юлия.
"Добрый вечер, калининградцы! Моему родному человечку, моему сыночку, нужна кровь (вторая положительная). Сдавать в областной больнице, в отделении пульмонологии. Буду всем очень благодарна!" — обратилась Галина к пользователям паблика Клопс.Ru.
"Спасибо неравнодушным людям, которые пришли на станцию переливания крови в областную больницу и сдали кровь. Звонят до сих пор, предлагая свою помощь. Хочу поздравить всех калининградцев с Новым, 2017 годом! Пожелать крепкого здоровья, успехов во всём и всегда. Храни вас Господь!" — передала через Клопс.Ru слова благодарности Галина.
"Здравствуйте! Есть ли у кого-нибудь ненужная или старая входная дверь? Желательно металлическая. Дверь нужна для небольшого спортзала. Есть помещение, но пока нет возможности что-либо покупать. Дверь со временем смогу вернуть", — написал Валерий.
"Мы через день съездили и забрали предложенную дверь. В спортзал, который мы с разрешения председателя открыли в подвале одного из муниципальных зданий, уже абсолютно бесплатно ходит заниматься молодёжь. Сейчас нам было бы неплохо найти альтруистов, которые согласились бы сделать на стенах зала граффити", — рассказал Клопс.Ru Валерий.
"Добрый день! Помогите, пожалуйста, найти собак, дворняжек! Может, кто видел в районе посёлков Долгоруково, Дубровка или Нагорное в Багратионовском районе. Периодически собаки выходят на охоту в поля. Три года назад подобрали на дороге и оставили у себя одну из них. Стала родной. Маленькая, чёрная с подпалым, и кончик хвостика белый, как маячок. Она очень упитанная, хромает на переднюю лапку. Отзывается на кличку Дина. С ней были маленький рыжий щенок и большой рыжий пёс. Вечером вчера и сегодня утром ездил везде, звал, искал — тишина! Помогите, может кто видел их", — написал в паблике Клопс.Ru Роман.
"Мы с супругом очень удивились тому, сколько людей откликнулось: горожане звонили, писали и рассказывали, где они видели пёсиков, и давали нам свои советы", — рассказала Клопс.Ru Ирина.
Ремонт погорельцам
"Уважаемые жители города и области! Прошу помочь семье, попавшей в трудную жизненную ситуацию. В субботу, 27 августа, в квартире по адресу Сибирякова, дом 54, произошёл пожар. Сгорела вся детская комната. Семья нуждается в стройматериалах. Может быть, кто-то сможет помочь сделать ремонт в комнате бесплатно. Я вставляю окно за счёт средств, собранных соседями. Прошу откликнуться всех неравнодушных людей! Помощь нужна детям!" — написала Надежда.
"Всё собрали! Спасибо огромное всем, кто помог и не остался в стороне!" — этим сообщением от Надежды закончилась данная благотворительная акция.
"Ребята, у кого есть домбра? Срочно!" — такое объявление появилось в паблике Клопс.Ru.
"Уже буквально через полчаса мы нашли сразу два инструмента и решили взять оба, чтобы уж точно угадать и выбрать самый подходящий. Это были личные инструменты горожан, которые согласились одолжить их нам с условием, что мы вернём их в целости. Ребята из "Меги" были удивлены, что так быстро нам удалось раздобыть сразу несколько относительно редких инструментов", — рассказала Клопс.Ru Юлия.
"Люди! Может быть, у кого-нибудь лежат дома бесхозные музыкальные инструменты. Очень нужно оформить музыкальный уголок в детском саду. Заранее спасибо от наших деток", — написала в паблик Клопс.Ru Валерия.
"Хочется сказать, что у нас в городе столько отзывчивых людей! Мы не ожидали, но предложения начали сыпаться в ту же секунду, как было опубликовано объявление. Хочется сказать всем огромное спасибо. Мы всё собрали, и дети счастливы!" — рассказала Валерия.
"Бабушка нашлась. В тяжёлом состоянии, но жива! Сейчас в БСМП. Огромное спасибо Клопс.Ru за помощь в поисках. Сработали очень быстро. С нами связались и сообщили, что нашли бабушку сразу после публикации на сайте!"
"Мне нужно срочно перевезти кровать для массажа из Ольштына в салон красоты в Калининграде. Нужно это сделать срочно — до конца недели. Новая, сложенная в картонную коробку, с чеком. Я ищу кого-то, кто имеет полную визу для въезда в Шенген и приедет в Ольштын. Конечно, я заплачу. Пожалуйста, свяжитесь со мной в личном сообщении", — написал в паблик Клопс.Ru Жанэк из Польши.
"Курьерская фирма слишком долго везёт посылку. Нам потребовалось отправить товар до выходных. Мы всегда это делали самостоятельно, но неожиданно были остановлены разрешения МПП, что нам всем усложнило жизнь", — ответил кому-то из недоумевающих калининградцев Жанэк.
"Всем добрым друзьям и коллегам спасибо. Я уже нашёл помощь", — заключил иностранный бизнесмен.
"Хочу выразить ещё раз благодарность людям, которые не отвернулись от меня в трудную минуту.
"В поездах сейчас жуть полная, особенно когда стоят на остановках и границах. Температура зашкаливает за 40 градусов. Движения воздуха нет: о вентиляции там не слышали, а про кондиционер и подавно. Ехали сутки как в парилке! Хорошо, что люди отзывчивые да проводники не бездушные, иначе просто капец!" — пояснил Павел.
"Прошу о помощи! Срочно ищу кормящую кошку. Надо выкормить новорождённого котёнка, который остался без матери, ему всего пару дней.
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