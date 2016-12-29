В центре Светлого устанавливают четырёхметровые часы за 100 тыс. рублей (фото)

В Светлом начали устанавливать новые городские часы. Окончательно их смонтируют 30 декабря.



Электронное табло с термометром администрация Светловского ГО приобрела за 100 тысяч рублей, после того как жители города предложили главе администрации Александру Блинову украсить городскую панораму уличными часами. Об этом сообщается на сайте Светловской администрации.



"Часы мы заказали в Москве — в компании ElTablo. Это очень большое электронное табло с часами и термометром, — рассказала руководитель управления архитектуры и градостроительства Светлого Ольга Бруно. — Электронное панно будет установлено на крыше универмага "Атлантик", это архитектурная доминанта города. Здание отличается от остальных интересной мозаикой на фасаде. Часы установят на вентиляционной шахте, расположенной над крышей здания. Табло будет видно не только с центральных улиц города, но и уже на въезде в Светлый. Смонтируют уникальное оборудование специалисты компании "РемЖилФонд". Сегодня в компании мне сообщили, что они сделали каркас и готовы к установке".



Руководитель "РемЖилФонда" рассказал Клопс.Ru, что в процессе установки задействованы минимум пять человек.



"Размер часов — 4 на 1,5 метра, вес — 250 килограммов, — сообщил директор ООО "РемЖилФонд" Леонид Зализняк. — Установят конструкцию на высоте 12 метров. Будет это непросто: большая высота, до обрыва крыши всего метр. Вышка может поднять только 300 кг, а значит, только одного человека и саму конструкцию. Остальные рабочие будут находиться вне "люльки", их нужно будет привязывать страховыми тросами".



Но несмотря на сложности, по словам Леонида Зализняка, табло смонтируют в ближайшие сутки — и Новый год Светлый встретит по новым городским часам.