"ВКонтакте" появился сервис с самоуничтожающимися публикациями

Социальная сеть "ВКонтакте" запустила раздел "Истории", в котором можно публиковать самоуничтожающиеся сообщения с видеозаписями и фотографиями. Они будут доступны для друзей и подписчиков.



Блок с "Историями" размещён над новостной лентой. Видимыми они остаются только на протяжении 24 часов.



У каждой записи существует счётчик, показывающий пользователей, которые просмотрели публикацию.



"Истории" работают только в приложениях "ВКонтакте" для Android и iOS. В веб-версии блок "Истории" пока недоступен.



Отметим, что летом этого года одноимённый сервис был запущен социальной сетью Instagram. В разделе тоже размещают самоуничтожающиеся публикации.