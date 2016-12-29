"ВКонтакте" появился сервис с самоуничтожающимися публикациями
Социальная сеть "ВКонтакте" запустила раздел "Истории", в котором можно публиковать самоуничтожающиеся сообщения с видеозаписями и фотографиями. Они будут доступны для друзей и подписчиков.
Блок с "Историями" размещён над новостной лентой. Видимыми они остаются только на протяжении 24 часов.
У каждой записи существует счётчик, показывающий пользователей, которые просмотрели публикацию.
"Истории" работают только в приложениях "ВКонтакте" для Android и iOS. В веб-версии блок "Истории" пока недоступен.
Отметим, что летом этого года одноимённый сервис был запущен социальной сетью Instagram. В разделе тоже размещают самоуничтожающиеся публикации.
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