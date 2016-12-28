В Калининграде Дед Мороз на мотоцикле раздаёт мандарины
Фото: группа Вконтакте "Подслушано в Калининграде"
В Калининграде заметили байкера в костюме Деда Мороза, который поздравляет водителей, раздавая им мандарины. Об этом сообщают очевидцы.
Это уже не первый год, когда в городе видят Деда Мороза на мотоцикле: в прошлом году он вручал мандарины
в районе Ленинского проспекта на байке, украшенном новогодними гирляндами.
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