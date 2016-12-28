Мединский предложил штрафовать интернет-пользователей за скачивание пиратского контента

Министр культуры России Владимир Мединский предложил ввести в стране штрафы для интернет-пользователей за скачивание пиратского контента. Об этом сообщает RNS.



"Если более жёсткий вариант законодательства не будет у нас принят, можно будет поставить крест на существовании автора как институции, способной зарабатывать себе на хлеб", — сказал он.



Выявлять нарушителей в Минкульте предлагают по IP-адресу. Постановления об уплате штрафов будут приходить на адрес регистрации пользователей.



Штрафы, по словам Мединского, являются лишь одной из предлагаемых мер по ужесточению антипиратского законодательства. Такая практика применяется в Германии. Максимальная сумма штрафа там составляет тысячу евро.