Мединский предложил штрафовать интернет-пользователей за скачивание пиратского контента
Владимир Мединский. Фото пресс-службы Министерства культуры РФ
Министр культуры России Владимир Мединский предложил ввести в стране штрафы для интернет-пользователей за скачивание пиратского контента. Об этом сообщает
RNS.
"Если более жёсткий вариант законодательства не будет у нас принят, можно будет поставить крест на существовании автора как институции, способной зарабатывать себе на хлеб", — сказал он.
Выявлять нарушителей в Минкульте предлагают по IP-адресу. Постановления об уплате штрафов будут приходить на адрес регистрации пользователей.
Штрафы, по словам Мединского, являются лишь одной из предлагаемых мер по ужесточению антипиратского законодательства. Такая практика применяется в Германии. Максимальная сумма штрафа там составляет тысячу евро.
Ранее Минкульт предлагал
поправки в антипиратский закон, подразумевающие введение досудебной блокировки сайтов, которые распространяют пиратский контент. Инициатива не была поддержана интернет-сообществом и Минкомсвязью.
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