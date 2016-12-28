Где спрятаться: "Страна Калининград" проверила доступность подземных убежищ в регионе

Государство должно защищать своих граждан, и все мы надеемся, что в случае чего нас, как в кино, отправят в современное убежище с запасом воды, еды и медикаментов. Но в действительности всё будет совсем не так, как в голливудских блокбастерах, пишет "Страна Калининград"
Практически все сведения об убежищах засекречены. Даже адреса, где людям можно спрятаться.
"Вы сможете узнать о том, где осуществлять своё укрытие, только когда начнутся угрожающие действия. В таком случае все объекты подлежат обязательной маркировке: на видном месте наносятся обозначающие знаки — при необходимости с подсветкой, устанавливаются маршрутные указатели. В жилой зоне на эти работы выделяется 24 часа", — ответили на официальный запрос журналистов в региональном управлении МЧС.
Более того, обязанность оповещения об опасности возложена в том числе на управляющие компании и ТСЖ, которые должны расклеить объявления на подъездах домов. Представили себе сотрудников УК, бегающих по подъездам под вой сирен? Хорошо, что для оповещения в случае чего будут использовать и более современные каналы связи, в том числе SMS.
На бумаге всё работает, на практике — не всегда. Например, укрытие по адресу Калининград, Каштановая аллея, 145, было построено в советские годы для работающей смены туберкулёзного диспансера. Сейчас в непосредственной близости от него находятся школа № 50, детский сад и региональный перинатальный центр. Объект ГО несколько раз передавался в аренду: чего там только не было — и овощебаза, и спортклуб. Пока в 2014 году за этот участок земли не взялся новый арендатор — ООО "Кремень".
В январе 2016 года жительница дома по Каштановой аллее, 151, из публикации в СМИ узнала, что на месте убежища построят жилой дом. И забила тревогу.
О судьбе убежищ, попавших в частные руки, и о том, куда обращаться, если объекты ГО находятся в аварийном состоянии, читайте в статье "Страны Калининград".
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