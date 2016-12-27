Стало известно, когда начнётся стройка второй очереди "Рыбной деревни" в Калининграде
Строительство второй очереди "Рыбной деревни" в Калининграде начнётся весной 2017 года. Об этом во время круглого стола РБК "Рынок недвижимости — 2016. Итоги" во вторник, 27 декабря, заявил врио вице-губернатора Гарри Гольдман.
"В следующем году, уже в марте, вы сможете увидеть на территории будущей "Рыбной деревни — 2" строительную технику", — пообещал Гольдман.
Он добавил, что к ЧМ-2018 там планируется построить набережную, гостиницу и благоустроить прилегающую территорию.
Напомним, летом прошлого года на территории будущей второй "Рыбной деревни" снесли
развалины. Конкурс по застройке участка вызвал ажиотаж у архитекторов: было подано 98 заявок.
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