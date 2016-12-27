Стало известно, когда начнётся стройка второй очереди "Рыбной деревни" в Калининграде

Строительство второй очереди "Рыбной деревни" в Калининграде начнётся весной 2017 года. Об этом во время круглого стола РБК "Рынок недвижимости — 2016. Итоги" во вторник, 27 декабря, заявил врио вице-губернатора Гарри Гольдман.



"В следующем году, уже в марте, вы сможете увидеть на территории будущей "Рыбной деревни — 2" строительную технику", — пообещал Гольдман.



Он добавил, что к ЧМ-2018 там планируется построить набережную, гостиницу и благоустроить прилегающую территорию.