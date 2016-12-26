В следующем году Кафедральный собор планируют капитально отремонтировать

В Кафедральном соборе планируется проведение капитального ремонта, предусмотренного бюджетным планом учреждения на 2017 год. Об этом сообщил во время пресс-конференции, посвящённой назначению нового руководителя собора, 27 декабря, врио вице-губернатора Гарри Гольдман.

По словам чиновника, в следующем году финансирование собора из областного бюджета не уменьшается, а вот планы по внебюджетным доходам увеличиваются.

"Мы надеемся на Веру Таривердиеву. Может быть, качественный скачок сделаем в этом вопросе, - пояснил Гольдман. - Однозначно предусмотрены деньги на реконструкцию собора. Мы обращались, и до нас может быть доведут лимиты федерального министерства культуры на капитальный ремонт".

Гольдман отметил, что несмотря на необходимость исправить некоторые дефекты конструкции, состояние здания Кафедрального собора не должно вызывать серьёзных опасений.

"Это сам по себе памятник архитектуры, да ещё и такое сложное учреждение. Тут очень много моментов, связанных с техническим состоянием. Однако сказать, что собор находится в плачевном состоянии - это будет сильным преувеличением. Есть моменты, которые надо доработать, доделать. Это всё в наших руках", - заключил врио вице-губернатора.

Напомним, что в ноябре 2015 года стало известно о том, что кафедральному собору в Калининграде требуется реконструкция из-за дефектов, допущенных при масштабной реконструкции, которая состоялась еще в 2000 году.