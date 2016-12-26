В HeadHunter рассказали, где в 2016 году было больше всего вакансий для калининградцев

В HeadHunter рассказали, в каких профессиональных сферах в 2016 году было больше всего вакансий для калининградцев. Как сообщили в службе исследований "HeadHunter Северо-Запад", проанализировав ситуацию на рынке труда Калининградской области в январе — ноябре 2016 года, количество вакансий по сравнению с прошлым годом увеличилось на 30%. Резюме стало больше на 18%. При этом в некоторых сферах наблюдался наибольший прирост количества предложений от работодателей.



Например, число вакансий в сферах "Безопасность" и "Государственная служба" выросло почти в 2,5 раза, в сфере "Консультирование" вакансий стало больше вдвое. В сфере "Безопасность" соотношение резюме и вакансий в этом году упало до 3,1 (в прошлом году было 4,8). В сфере "Государственная служба" конкуренция снизилась почти в 2,5 раза, а в сфере "Консультирование" по-прежнему наблюдается острый дефицит кадров — 0,3 резюме на одну вакансию (было 0,5).



На специалистов в профессиональной области "Бухгалтерия, управленческий учёт" спрос работодателей за год практически не менялся, а вот конкуренция среди соискателей возросла.



В сферах "IT, телеком" и "Искусство, развлечения, масс-медиа" потребность в работниках выросла на 43%.



Несмотря на увеличение количества вакансий, конкуренция в области "Информационные технологии" снизилась и держится ниже нормы.



Однако не во всех сферах в этом году наметилась положительная динамика вакансий на рынке труда. В большей степени снизился спрос на сотрудников в сферах "Добыча сырья" и "Домашний персонал" — на 87% и 50%, что сразу сказалось на уровне конкуренции.



В среднем на одно вакантное место в сфере "Домашний персонал" приходится 1 резюме (рост индекса с 0,6 в 2015 году до 1,2 в 2016 году), что по-прежнему свидетельствует о нехватке работников.



Меньше сократился рынок вакансий для специалистов по страхованию (-37%). Показатель конкуренции в сфере вырос незначительно, демонстрируя острый дефицит специалистов: на уровне 0,6 (было 0,4 резюме на место).



Также сократилось количество вакансий в сфере "Туризм, гостиницы, рестораны" — на 19% по сравнению с 2015 годом. Это отразилось и на конкуренции за вакантные места. Если в прошлом году на каждую вакансию сферы гостеприимства приходилось в среднем 1,8 резюме, то в этом году — уже 2,6 резюме.