Синхронистка Наталья Ищенко выступила в финале Высшей лиги КВН
Фото с сайта kvn.ru, автор Сергей Земнухов
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Уроженка Калининграда, пятикратная олимпийская чемпионка Наталья Ищенко появилась в выступлении сборной Большого Московского государственного цирка (Москва) в финале Высшей лиги КВН. Эфир Первого канала
прошёл в воскресенье, 25 декабря.
Вместе с другой пятикратной олимпийской чемпионкой Светланой Ромашиной Ищенко выступила в конкурсе "Фристайл".
— А что это у вас на ёлке за медальки рядом с золотыми висят?
— Это серебряные и бронзовые медали.
— Надо же! Первый раз такие видим.
Помимо сборной цирка, были представлены команды "Спарта" (Астана), сборная города Мурманска, "Азия Mix", и "Радио Свобода" (Ярославль).
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