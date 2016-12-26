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Синхронистка Наталья Ищенко выступила в финале Высшей лиги КВН

10:57
  605 0
  • Фото с сайта kvn.ru, автор Сергей Земнухов
  • Фото с сайта kvn.ru, автор Сергей Земнухов
Фото с сайта kvn.ru, автор Сергей Земнухов
2 фото
Уроженка Калининграда, пятикратная олимпийская чемпионка Наталья Ищенко появилась в выступлении сборной Большого Московского государственного цирка (Москва) в финале Высшей лиги КВН. Эфир Первого канала прошёл в воскресенье, 25 декабря. 

Вместе с другой пятикратной олимпийской чемпионкой Светланой Ромашиной Ищенко выступила в конкурсе "Фристайл".
 
— А что это у вас на ёлке за медальки рядом с золотыми висят?
— Это серебряные и бронзовые медали.
— Надо же! Первый раз такие видим.
 
Помимо сборной цирка, были представлены команды "Спарта" (Астана), сборная города Мурманска, "Азия Mix", и "Радио Свобода" (Ярославль).

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