Синхронистка Наталья Ищенко выступила в финале Высшей лиги КВН

Уроженка Калининграда, пятикратная олимпийская чемпионка Наталья Ищенко появилась в выступлении сборной Большого Московского государственного цирка (Москва) в финале Высшей лиги КВН. Эфир Первого канала прошёл в воскресенье, 25 декабря.



Вместе с другой пятикратной олимпийской чемпионкой Светланой Ромашиной Ищенко выступила в конкурсе "Фристайл".

— А что это у вас на ёлке за медальки рядом с золотыми висят?

— Это серебряные и бронзовые медали.

— Надо же! Первый раз такие видим.

Помимо сборной цирка, были представлены команды "Спарта" (Астана), сборная города Мурманска, "Азия Mix", и "Радио Свобода" (Ярославль).