"Скорее возвращайтесь в школу!": Алиханов вручил подарки пациентам Детской областной больницы

Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов накануне новогодних праздников посетил Детскую областную больницу. О визите, который состоялся в субботу, 24 декабря, сообщает пресс-служба правительства области.

Алиханов совместно с представителями областных властей вручил пациентам больницы подарки. Мать одного из детей рассказала, что сын уже лежал здесь в прошлом году и очень ждал поздравления: "Вы не представляете, сколько сегодня было радости, сколько эмоций. Спасибо большое за такое внимание, одно это уже дает надежду на скорейшее выздоровление".

Кроме того, в пользование больницы переданы две коляски для перемещения внутри учреждения.

Алиханов посетил учебный класс, открытый в рамках проекта "УчимЗнаем" для детей, долгое время находящихся в больнице. "Удачи и успехов в учебе! Скорее возвращайтесь в школу! Мы вас любим и ждем!", - написал он на доске ученикам.

В 2016 году Детской областной больнице было выделено 19 млн рублей. В планах у руководства учреждения ремонт отделений неврологии и кардиологии, а также оборудование парковки для посетителей. Кроме этого, руководство больницы считает приорететным вопрос обеспечения работников жильём. По заверениям Алиханова, правительство посодействует в решении этого вопроса.